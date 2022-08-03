Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра и 8 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм; 08:15 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.