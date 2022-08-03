https://ria.ru/20220803/donbass-1806834765.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за 5 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра и 8 снарядов калибром 122... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:40

2022-08-03T08:40

2022-08-03T08:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра и 8 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм; 08:15 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220803/golmovskoe-1806833811.html

донецк (днр)

ясиноватая

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, куйбышевский район