https://ria.ru/20220803/donbass-1806833623.html

Украинские войска обстреляли Минеральное и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Минеральное и Гольмовский - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска обстреляли Минеральное и Гольмовский

Украинские войска в среду утром обстреляли населенный пункт Минеральное и дважды Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив в сумме 14 снарядов и... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:33

2022-08-03T08:33

2022-08-03T08:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

зайцево

авдеевка

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли населенный пункт Минеральное и дважды Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив в сумме 14 снарядов и четыре мины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 06.40 - населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 08.00 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220803/donbass-1806833369.html

украина

зайцево

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, зайцево, авдеевка