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Украинские войска обстреляли Минеральное и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Минеральное и Гольмовский - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное и Гольмовский
Украинские войска в среду утром обстреляли населенный пункт Минеральное и дважды Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив в сумме 14 снарядов и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:33
2022-08-03T08:33
2022-08-03T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли населенный пункт Минеральное и дважды Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив в сумме 14 снарядов и четыре мины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 06.40 - населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 08.00 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, зайцево, авдеевка
Украинские войска обстреляли Минеральное и Гольмовский
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Минеральное и дважды Гольмовский