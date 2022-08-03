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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/donbass-1806833369.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 03.08.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли и 25 ранены в ДНР за сутки в результате украинских обстрелов, при этом пять человек подорвались на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщил штаб РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:31
2022-08-03T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
киев
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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и 25 ранены в ДНР за сутки в результате украинских обстрелов, при этом пять человек подорвались на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."За минувшие сутки, с 08:00 2 августа до 08:00 3 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погибли 2 человека и еще 25 мирных жителей получили ранения, из них 5 подорвались на мине ПФМ-1", - отмечается в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220802/dnr-1806781277.html
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, киев
08:31 03.08.2022
 
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости
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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и 25 ранены в ДНР за сутки в результате украинских обстрелов, при этом пять человек подорвались на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"За минувшие сутки, с 08:00 2 августа до 08:00 3 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погибли 2 человека и еще 25 мирных жителей получили ранения, из них 5 подорвались на мине ПФМ-1", - отмечается в Telegram-канале штаба.
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиев
 
 
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