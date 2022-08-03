https://ria.ru/20220803/donbass-1806833369.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 03.08.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли и 25 ранены в ДНР за сутки в результате украинских обстрелов, при этом пять человек подорвались на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщил штаб РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:31

2022-08-03T08:31

2022-08-03T08:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

киев

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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и 25 ранены в ДНР за сутки в результате украинских обстрелов, при этом пять человек подорвались на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."За минувшие сутки, с 08:00 2 августа до 08:00 3 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погибли 2 человека и еще 25 мирных жителей получили ранения, из них 5 подорвались на мине ПФМ-1", - отмечается в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220802/dnr-1806781277.html

https://ria.ru/20220802/pshenitsa-1806778941.html

донецкая народная республика

украина

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, киев