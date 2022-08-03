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Дети из ДНР и ЛНР приехали на каникулы в Новгородскую область - РИА Новости, 03.08.2022
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Дети из ДНР и ЛНР приехали на каникулы в Новгородскую область
Дети из ДНР и ЛНР приехали на каникулы в Новгородскую область - РИА Новости, 03.08.2022
Дети из ДНР и ЛНР приехали на каникулы в Новгородскую область
Дети из Донецкой и Луганской Народных республик приехали на каникулы в лагерь "Волынь" в Новгородской области, сообщают региональные власти. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:31
2022-08-03T12:31
общество
андрей никитин (политик)
новгородская область
луганская народная республика
волновахский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Дети из Донецкой и Луганской Народных республик приехали на каникулы в лагерь "Волынь" в Новгородской области, сообщают региональные власти."На каникулы в Новгородскую область приехали дети из Донецкой и Луганской Народных республик. Здесь им не нужно прислушиваться к звукам близкой канонады, как у себя дома", - говорится в видео, опубликованном в среду в официальном Telegram-канале российского региона.Как признается один из школьников из Волновахского района ДНР, тишина, которая царит вокруг, временами кажется непривычной, поскольку в Донбассе затишье могло быть предвестником того, что "что-то может произойти"."И сейчас тишина. А когда летят самолеты, тоже немножко не по себе становится", - отмечает подросток на видео.Ранее в июле губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал, что регион берет шефство над Васильевским районом Запорожской области, которому будет оказана помощь в восстановлении жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.
https://ria.ru/20220711/kherson-1801689114.html
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общество, андрей никитин (политик), новгородская область, луганская народная республика, волновахский район
12:31 03.08.2022
 
Дети из ДНР и ЛНР приехали на каникулы в Новгородскую область

Дети из ДНР и ЛНР приехали на каникулы в лагерь "Волынь" в Новгородской области

© РИА Новости / Виталий ТимкивПодростки на отдыхе в детском центре
Подростки на отдыхе в детском центре - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Подростки на отдыхе в детском центре. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Дети из Донецкой и Луганской Народных республик приехали на каникулы в лагерь "Волынь" в Новгородской области, сообщают региональные власти.
"На каникулы в Новгородскую область приехали дети из Донецкой и Луганской Народных республик. Здесь им не нужно прислушиваться к звукам близкой канонады, как у себя дома", - говорится в видео, опубликованном в среду в официальном Telegram-канале российского региона.
Как признается один из школьников из Волновахского района ДНР, тишина, которая царит вокруг, временами кажется непривычной, поскольку в Донбассе затишье могло быть предвестником того, что "что-то может произойти".
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"И сейчас тишина. А когда летят самолеты, тоже немножко не по себе становится", - отмечает подросток на видео.
Ранее в июле губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал, что регион берет шефство над Васильевским районом Запорожской области, которому будет оказана помощь в восстановлении жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.
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ОбществоАндрей Никитин (политик)Новгородская областьЛуганская Народная РеспубликаВолновахский район
 
 
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