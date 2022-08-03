https://ria.ru/20220803/deti-1806891589.html

Дети из ДНР и ЛНР приехали на каникулы в Новгородскую область

Дети из ДНР и ЛНР приехали на каникулы в Новгородскую область - РИА Новости, 03.08.2022

Дети из ДНР и ЛНР приехали на каникулы в Новгородскую область

Дети из Донецкой и Луганской Народных республик приехали на каникулы в лагерь "Волынь" в Новгородской области, сообщают региональные власти. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:31

2022-08-03T12:31

2022-08-03T12:31

общество

андрей никитин (политик)

новгородская область

луганская народная республика

волновахский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Дети из Донецкой и Луганской Народных республик приехали на каникулы в лагерь "Волынь" в Новгородской области, сообщают региональные власти."На каникулы в Новгородскую область приехали дети из Донецкой и Луганской Народных республик. Здесь им не нужно прислушиваться к звукам близкой канонады, как у себя дома", - говорится в видео, опубликованном в среду в официальном Telegram-канале российского региона.Как признается один из школьников из Волновахского района ДНР, тишина, которая царит вокруг, временами кажется непривычной, поскольку в Донбассе затишье могло быть предвестником того, что "что-то может произойти"."И сейчас тишина. А когда летят самолеты, тоже немножко не по себе становится", - отмечает подросток на видео.Ранее в июле губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал, что регион берет шефство над Васильевским районом Запорожской области, которому будет оказана помощь в восстановлении жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20220711/kherson-1801689114.html

https://ria.ru/20220707/deti-1801091515.html

новгородская область

луганская народная республика

волновахский район

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Дарья Буймова

общество, андрей никитин (политик), новгородская область, луганская народная республика, волновахский район