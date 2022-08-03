https://ria.ru/20220803/britaniya-1806816315.html

СМИ: голосование по выбору премьера Британии отложено из-за риска взлома

СМИ: голосование по выбору премьера Британии отложено из-за риска взлома - РИА Новости, 03.08.2022

СМИ: голосование по выбору премьера Британии отложено из-за риска взлома

Начало почтового голосования по выбору нового премьер-министра Великобритании отложено из-за риска взлома, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T01:07

2022-08-03T01:07

2022-08-03T01:27

в мире

лиз трасс

риши сунак

борис джонсон

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Начало почтового голосования по выбору нового премьер-министра Великобритании отложено из-за риска взлома, сообщает газета Telegraph.По информации газеты, старт процесса голосования был отложен после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредили, что хакеры могут изменить голоса.Как отмечает газета, Консервативная партия была вынуждена отменить изначальные планы, которые бы позволили ее членам менять свой выбор в процессе голосования.Сообщается, что бюллетени для голосования по почте, которые должны были начать поступать членам Консервативной партии с понедельника, еще не были отправлены.Газета пишет, что сохранилась возможность голосования двумя способами - по почте и онлайн, однако по новой системе уникальный код каждого члена Консервативной партии будет деактивирован после того, как он проголосует. Это означает, что изменить принятое решение будет невозможно.Как подчеркивает газета, первоначальный план голосования оставлял открытой возможность того, что хакеры могут изменить большое количество голосов.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии.

https://ria.ru/20220725/britaniya-1804807119.html

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в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания