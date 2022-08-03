Не менее 60% консерваторов готовы голосовать за Лиз Трасс на выборах
YouGov: не менее 60% консерваторов готовы голосовать за Трасс на выборах премьера Британии
© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyЛиз Трасс
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Не менее 60% членов Консервативной партии Великобритании готовы голосовать за министра иностранных дел Лиз Трасс на предстоящих выборах премьера, следует из данных опроса исследовательской компании YouGov для газеты Times.
Согласно результатам опроса, за Трасс готовы отдать голос 60% консерваторов, а за ее оппонента, бывшего министра финансов Риши Сунака - только 26%. В свою очередь 13% ответили, что пока не определились или не будут голосовать.
Что касается тех членов партии, которые собираются голосовать, то 69% отдают выбор в пользу Трасс, а 31% - Сунака.
Опрос проводился 29 июля–2 августа среди 1043 членов Консервативной партии. Статистическая погрешность не указана.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии.
Вчера, 20:17Трасс вывела из себя британцев фразой про Путина