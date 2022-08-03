https://ria.ru/20220803/biznes-1806894544.html

Бизнес-диалоги и заседание Российско-китайского совета пройдут в рамках ВЭФ

Бизнес-диалоги и заседание Российско-китайского совета пройдут в рамках ВЭФ - РИА Новости, 03.08.2022

Бизнес-диалоги и заседание Российско-китайского совета пройдут в рамках ВЭФ

Бизнес-диалоги РФ - Индия, РФ - Вьетнам, РФ - АСЕАН и заседание Российско-китайского делового совета пройдут в рамках ВЭФ, следует из опубликованной архитектуры РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:45

2022-08-03T12:45

2022-08-03T12:45

экономика

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

дальний восток

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бизнес-диалоги РФ - Индия, РФ - Вьетнам, РФ - АСЕАН и заседание Российско-китайского делового совета пройдут в рамках ВЭФ, следует из опубликованной архитектуры программы форума.ВЭФ пройдет 5-6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Архитектура программы опубликована на официальном сайте форума.Деловая программа форума в этом году включает шесть ключевых блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим".В рамках первого блока планируется обсудить новую структуру мирового экономического сотрудничества, инструменты для глобальной конкурентоспособности России, уход иностранных компаний из РФ и импортозамещение.Также запланировано заседание Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия - Индия, Россия - АСЕАН, Россия - Вьетнам. Планируется также обсудить инвестиционные возможности Кури. Запланировано и обсуждение роли ШОС в изменяющемся мире.

https://ria.ru/20220701/priglashenie-1799715120.html

https://ria.ru/20220623/vef-1797477038.html

дальний восток

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", дальний восток, восточный экономический форум (вэф)