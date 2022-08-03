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Бизнес-диалоги и заседание Российско-китайского совета пройдут в рамках ВЭФ - РИА Новости, 03.08.2022
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Бизнес-диалоги и заседание Российско-китайского совета пройдут в рамках ВЭФ
Бизнес-диалоги и заседание Российско-китайского совета пройдут в рамках ВЭФ - РИА Новости, 03.08.2022
Бизнес-диалоги и заседание Российско-китайского совета пройдут в рамках ВЭФ
Бизнес-диалоги РФ - Индия, РФ - Вьетнам, РФ - АСЕАН и заседание Российско-китайского делового совета пройдут в рамках ВЭФ, следует из опубликованной архитектуры РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:45
2022-08-03T12:45
экономика
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
дальний восток
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бизнес-диалоги РФ - Индия, РФ - Вьетнам, РФ - АСЕАН и заседание Российско-китайского делового совета пройдут в рамках ВЭФ, следует из опубликованной архитектуры программы форума.ВЭФ пройдет 5-6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Архитектура программы опубликована на официальном сайте форума.Деловая программа форума в этом году включает шесть ключевых блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим".В рамках первого блока планируется обсудить новую структуру мирового экономического сотрудничества, инструменты для глобальной конкурентоспособности России, уход иностранных компаний из РФ и импортозамещение.Также запланировано заседание Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия - Индия, Россия - АСЕАН, Россия - Вьетнам. Планируется также обсудить инвестиционные возможности Кури. Запланировано и обсуждение роли ШОС в изменяющемся мире.
https://ria.ru/20220701/priglashenie-1799715120.html
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экономика, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", дальний восток, восточный экономический форум (вэф)
12:45 03.08.2022
 

Бизнес-диалоги и заседание Российско-китайского совета пройдут в рамках ВЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
Посетители на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бизнес-диалоги РФ - Индия, РФ - Вьетнам, РФ - АСЕАН и заседание Российско-китайского делового совета пройдут в рамках ВЭФ, следует из опубликованной архитектуры программы форума.
ВЭФ пройдет 5-6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Архитектура программы опубликована на официальном сайте форума.
ВЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 21:39
Делегацию Индии пригласили на Восточный экономический форум
Деловая программа форума в этом году включает шесть ключевых блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим".
В рамках первого блока планируется обсудить новую структуру мирового экономического сотрудничества, инструменты для глобальной конкурентоспособности России, уход иностранных компаний из РФ и импортозамещение.
Также запланировано заседание Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия - Индия, Россия - АСЕАН, Россия - Вьетнам. Планируется также обсудить инвестиционные возможности Кури. Запланировано и обсуждение роли ШОС в изменяющемся мире.
Логотип Восточного экономического форума в главном корпусе Дальневосточного федерального университета - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 09:56
Делегация Филиппин планирует участвовать в Восточном экономическом форуме
 
ЭкономикаФонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"Дальний ВостокВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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