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Белоруссия не изменит безъядерный статус, заявил представитель Минска - РИА Новости, 03.08.2022
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Белоруссия не изменит безъядерный статус, заявил представитель Минска
Белоруссия не изменит безъядерный статус, заявил представитель Минска - РИА Новости, 03.08.2022
Белоруссия не изменит безъядерный статус, заявил представитель Минска
Белоруссия не изменит безъядерного статуса, заявил представитель страны на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T23:36
2022-08-03T23:42
в мире
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оон
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ООН, 3 авг - РИА Новости. Белоруссия не изменит безъядерного статуса, заявил представитель страны на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН."Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статус Белоруссии, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием Белоруссия сделала осознанно, и не намерена менять позицию, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений.
https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804155929.html
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в мире, белоруссия, оон
23:36 03.08.2022 (обновлено: 23:42 03.08.2022)
 
Белоруссия не изменит безъядерный статус, заявил представитель Минска

Представитель Белоруссии на конференции по ДНЯО: страна не изменит безъядерный статус

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ООН, 3 авг - РИА Новости. Белоруссия не изменит безъядерного статуса, заявил представитель страны на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
"Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статус Белоруссии, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием Белоруссия сделала осознанно, и не намерена менять позицию, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений.

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