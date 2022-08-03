https://ria.ru/20220803/belorussiya-1807114713.html

Белоруссия не изменит безъядерный статус, заявил представитель Минска

Белоруссия не изменит безъядерный статус, заявил представитель Минска - РИА Новости, 03.08.2022

Белоруссия не изменит безъядерный статус, заявил представитель Минска

Белоруссия не изменит безъядерного статуса, заявил представитель страны на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T23:36

2022-08-03T23:36

2022-08-03T23:42

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ООН, 3 авг - РИА Новости. Белоруссия не изменит безъядерного статуса, заявил представитель страны на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН."Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статус Белоруссии, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием Белоруссия сделала осознанно, и не намерена менять позицию, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений.

https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804155929.html

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, оон