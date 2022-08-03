https://ria.ru/20220803/belorussiya-1807114713.html
Белоруссия не изменит безъядерный статус, заявил представитель Минска
Белоруссия не изменит безъядерный статус, заявил представитель Минска - РИА Новости, 03.08.2022
Белоруссия не изменит безъядерный статус, заявил представитель Минска
Белоруссия не изменит безъядерного статуса, заявил представитель страны на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T23:36
2022-08-03T23:36
2022-08-03T23:42
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ООН, 3 авг - РИА Новости. Белоруссия не изменит безъядерного статуса, заявил представитель страны на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН."Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статус Белоруссии, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием Белоруссия сделала осознанно, и не намерена менять позицию, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений.
https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804155929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, оон
23:36 03.08.2022 (обновлено: 23:42 03.08.2022)
Белоруссия не изменит безъядерный статус, заявил представитель Минска
Представитель Белоруссии на конференции по ДНЯО: страна не изменит безъядерный статус