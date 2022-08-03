https://ria.ru/20220803/azov-1806993739.html

Эксперты: Полк "Азов" был инструментом Киева для террора Донбасса

Эксперты: Полк "Азов" был инструментом Киева для террора Донбасса - РИА Новости, 03.08.2022

Эксперты: Полк "Азов" был инструментом Киева для террора Донбасса

Верховный суд России признал украинский батальон "Азов" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Последствия этого решения... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:26

2022-08-03T16:26

2022-08-03T16:26

общество

александр дюков

россия

александр звягинцев

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Верховный суд России признал украинский батальон "Азов" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Последствия этого решения обсудили эксперты на пресс-конференции в Москве.По словам директора фонда "Историческая память" Александра Дюкова, согласно российскому законодательству признание организации террористической влечет за собой уголовную ответственность для ее членов сроком до 20 лет.Дюков также добавил, что теперь попытки оправдания деятельности нацбатальона грозят не только штрафом, но и лишением свободы на срок от 5 до 7 лет."Любое упоминание полка "Азов" теперь должно сопровождаться соответствующей маркировкой", – отметил он.Как отметил в свою очередь председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев, нацбатальон был инструментом киевского режима, который на протяжении восьми лет занимался террором жителей Донбасса.Он также добавил, что сами "азовцы" убивали и пытали многих людей практически открыто, публично, за что не получали никакого наказания."Это были не просто террористы, это было инструментом удержания контроля. Терроризировали жителей Донбасса, жителей Мариуполя и других городов, создавали атмосферу всеобщего страха, и люди действительно боялись", – заключил он.Заместитель директора Института государства и права РАН Александр Звягинцев добавил, что деятельность запрещенной в РФ террористической организации – это открытый, прямой и нескрываемый геноцид русскоязычного населения.Глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер отметила, что, несмотря на то что многие считают, что "Азов" в основном находится в Донбассе, его подразделения есть в Харькове и были на юге Украины."Очень большое значение имеет признание террористической организацией Верховным судом РФ, именно потому что среди украинской молодежи "Азов" был окружен таким ореолом каких-то героев, националистов и привлекал в свои ряды с каждым годом все больше и больше людей. Сегодня признание его террористической организацией несколько охладит мнение очень большого количества украинской молодежи", – сказала она.

https://ria.ru/20220802/batalon-1806647858.html

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общество, александр дюков, россия, александр звягинцев