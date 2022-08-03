https://ria.ru/20220803/artilleriya-1806888779.html

Российская артиллерия уничтожила два украинских взвода системы "Град"

Российская артиллерия уничтожила два украинских взвода системы "Град" - РИА Новости, 03.08.2022

Российская артиллерия уничтожила два украинских взвода системы "Град"

Российские артиллеристы уничтожили за сутки в ходе спецоперации на Украине два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:12

2022-08-03T12:12

2022-08-03T13:36

специальная военная операция на украине

безопасность

зайцево

авдеевка

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки в ходе спецоперации на Украине два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", три взвода орудий "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30, сообщило в среду Минобороны России."В ходе контрбатарейной борьбы подавлено два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", три взвода орудий "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Тоненькое, Ласточкино, Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Орловка, Шахтерское, Новоселовка Первая Донецкой народной республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

авдеевка

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Минобороны РФ об уничтожении РСЗО "Град" и пунктов управления ВСУ в ДНР Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления украинскими войсками в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную технику в 133 районах, уничтожили четыре украинских склада боеприпасов в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. 2022-08-03T12:12 true PT2M39S

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безопасность, зайцево, авдеевка, ситуация в днр и лнр