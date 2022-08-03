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Российская артиллерия уничтожила два украинских взвода системы "Град" - РИА Новости, 03.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/artilleriya-1806888779.html
Российская артиллерия уничтожила два украинских взвода системы "Град"
Российская артиллерия уничтожила два украинских взвода системы "Град" - РИА Новости, 03.08.2022
Российская артиллерия уничтожила два украинских взвода системы "Град"
Российские артиллеристы уничтожили за сутки в ходе спецоперации на Украине два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:12
2022-08-03T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
зайцево
авдеевка
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки в ходе спецоперации на Украине два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", три взвода орудий "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30, сообщило в среду Минобороны России."В ходе контрбатарейной борьбы подавлено два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", три взвода орудий "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Тоненькое, Ласточкино, Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Орловка, Шахтерское, Новоселовка Первая Донецкой народной республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Минобороны РФ об уничтожении РСЗО "Град" и пунктов управления ВСУ в ДНР
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления украинскими войсками в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную технику в 133 районах, уничтожили четыре украинских склада боеприпасов в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.
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безопасность, зайцево, авдеевка, ситуация в днр и лнр
12:12 03.08.2022 (обновлено: 13:36 03.08.2022)
 
Российская артиллерия уничтожила два украинских взвода системы "Град"

Минобороны: артиллерия уничтожила два украинских взвода "Града", три взвода "Мста-Б"

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки в ходе спецоперации на Украине два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", три взвода орудий "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30, сообщило в среду Минобороны России.
"В ходе контрбатарейной борьбы подавлено два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", три взвода орудий "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Тоненькое, Ласточкино, Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Орловка, Шахтерское, Новоселовка Первая Донецкой народной республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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