Украинские военные разместили РСЗО в медучилище в Артемовске
Минобороны: украинские военные разместили артиллерию и РСЗО в медучилище в Артемовске
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из миномета
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из миномета. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские подразделения оборудовали в зданиях медучилища в Артемовске опорные пункты, на территории разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Артемовске в зданиях медицинского училища (ул. Рабкоровская) подразделениями ВСУ оборудованы опорные пункты, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты", - сказал Мизинцев.
По его словам, подобные преступные действия украинских властей демонстрируют их безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение "всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права".
"В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.