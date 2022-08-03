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Украинские военные разместили РСЗО в медучилище в Артемовске

Украинские военные разместили РСЗО в медучилище в Артемовске - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские военные разместили РСЗО в медучилище в Артемовске

Украинские подразделения оборудовали в зданиях медучилища в Артемовске опорные пункты, на территории разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T21:47

2022-08-03T21:47

2022-08-03T21:47

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские подразделения оборудовали в зданиях медучилища в Артемовске опорные пункты, на территории разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, подобные преступные действия украинских властей демонстрируют их безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение "всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права"."В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.

https://ria.ru/20220802/rszo-1806689844.html

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в мире, киев, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр