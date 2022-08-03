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Украинские военные разместили РСЗО в медучилище в Артемовске - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/artemovsk-1807101037.html
Украинские военные разместили РСЗО в медучилище в Артемовске
Украинские военные разместили РСЗО в медучилище в Артемовске - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские военные разместили РСЗО в медучилище в Артемовске
Украинские подразделения оборудовали в зданиях медучилища в Артемовске опорные пункты, на территории разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:47
2022-08-03T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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россия
донбасс
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские подразделения оборудовали в зданиях медучилища в Артемовске опорные пункты, на территории разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, подобные преступные действия украинских властей демонстрируют их безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение "всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права"."В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.
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в мире, киев, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
21:47 03.08.2022
 
Украинские военные разместили РСЗО в медучилище в Артемовске

Минобороны: украинские военные разместили артиллерию и РСЗО в медучилище в Артемовске

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из миномета
Украинские военнослужащие ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские подразделения оборудовали в зданиях медучилища в Артемовске опорные пункты, на территории разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Артемовске в зданиях медицинского училища (ул. Рабкоровская) подразделениями ВСУ оборудованы опорные пункты, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты", - сказал Мизинцев.
По его словам, подобные преступные действия украинских властей демонстрируют их безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение "всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права".
"В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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