08:43 03.08.2022 (обновлено: 09:19 03.08.2022)
Абхазия поддержит Донбасс, заявил Бжания
Глава Абхазии Бжания: республика всегда будет оказывать поддержку народу Донбасса
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 3 авг – РИА Новости. Абхазия всегда будет оказывать поддержку народу Донбасса, заявил президент республики Аслан Бжания в интервью Telegram-каналу Sputnik Ближнее зарубежье.
Бжания 25 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных республик.
"Все это время там воюет группа из Абхазии, мы признали независимость этих республик, очень быстро попытались оказать поддержку жителям, к нам приехали дети, их было более ста человек. Мы их разместили, как мне потом рассказывали, детям понравилось здесь, я приходил к ним с супругой. Мы всегда будем оказывать поддержку (народу Донбасса – ред.), потому что относительно недавно подобное испытывал народ Абхазии", - сказал президент.
По словам Бжании, добровольцы из Абхазии выступили в защиту народа Донбасса, чтобы воспрепятствовать планам НАТО развалить российское государство. "Организаторы этих процессов имеют далеко идущие планы, конечная цель которых – это расчленить российское государство, развалить его. Иначе невозможно объяснить, почему военный блок НАТО с каждым годом последовательно приближается к границам России", - подчеркнул Бжания.
Из Абхазии в ДНР и ЛНР ранее было передано большое количество гуманитарных грузов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.