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Более 150 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье за полгода

Более 150 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье за полгода - РИА Новости, 02.08.2022

Более 150 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье за полгода

Свыше 150 тысяч квадратных метров жилья в 25 многоквартирных домах сдали за полгода в Приморье в рамках нацпроекта, сообщило правительство региона. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:30

2022-08-02T11:30

2022-08-02T11:30

общество

приморский край

владивосток

надеждинский район

жилье

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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Свыше 150 тысяч квадратных метров жилья в 25 многоквартирных домах сдали за полгода в Приморье в рамках нацпроекта, сообщило правительство региона."По информации министерства строительства Приморского края, больше всего жилья строится во Владивостоке, Надеждинском районе, Большом Камне, Находке, Артеме и Уссурийске. За полгода уже сдано 152 тысячи "квадратов", построено 25 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.За последние два месяца введено восемь многоквартирных домов общей площадью около 38 тысяч квадратных метров. Это в том числе арендное жилье, долгострои, дома для переселения людей из аварийного фонда. Приморцы могут купить квартиры в рамках программы "Дальневосточная ипотека". Льготная процентная ставка составляет от 1,4% годовых.В этом году в Приморском крае по нацпроекту "Жилье и городская среда" планируется сдать не менее 1 миллиона квадратных метров. Строители уже выполнили план на 40%.В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствие объемов строительства спросу населения.

https://ria.ru/20220729/primore-1805879068.html

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приморский край

владивосток

надеждинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, приморский край, владивосток, надеждинский район, жилье