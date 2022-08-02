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Более 150 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье за полгода - РИА Новости, 02.08.2022
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Более 150 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье за полгода
Более 150 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье за полгода - РИА Новости, 02.08.2022
Более 150 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье за полгода
Свыше 150 тысяч квадратных метров жилья в 25 многоквартирных домах сдали за полгода в Приморье в рамках нацпроекта, сообщило правительство региона. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:30
2022-08-02T11:30
общество
приморский край
владивосток
надеждинский район
жилье
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Свыше 150 тысяч квадратных метров жилья в 25 многоквартирных домах сдали за полгода в Приморье в рамках нацпроекта, сообщило правительство региона."По информации министерства строительства Приморского края, больше всего жилья строится во Владивостоке, Надеждинском районе, Большом Камне, Находке, Артеме и Уссурийске. За полгода уже сдано 152 тысячи "квадратов", построено 25 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.За последние два месяца введено восемь многоквартирных домов общей площадью около 38 тысяч квадратных метров. Это в том числе арендное жилье, долгострои, дома для переселения людей из аварийного фонда. Приморцы могут купить квартиры в рамках программы "Дальневосточная ипотека". Льготная процентная ставка составляет от 1,4% годовых.В этом году в Приморском крае по нацпроекту "Жилье и городская среда" планируется сдать не менее 1 миллиона квадратных метров. Строители уже выполнили план на 40%.В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствие объемов строительства спросу населения.
https://ria.ru/20220729/primore-1805879068.html
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общество, приморский край, владивосток, надеждинский район, жилье
11:30 02.08.2022
 
Более 150 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье за полгода

Более 150 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье за полгода

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Свыше 150 тысяч квадратных метров жилья в 25 многоквартирных домах сдали за полгода в Приморье в рамках нацпроекта, сообщило правительство региона.
"По информации министерства строительства Приморского края, больше всего жилья строится во Владивостоке, Надеждинском районе, Большом Камне, Находке, Артеме и Уссурийске. За полгода уже сдано 152 тысячи "квадратов", построено 25 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
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В этом году в Приморском крае по нацпроекту "Жилье и городская среда" планируется сдать не менее 1 миллиона квадратных метров. Строители уже выполнили план на 40%.
В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствие объемов строительства спросу населения.
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ОбществоПриморский крайВладивостокНадеждинский районЖилье
 
 
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