https://ria.ru/20220802/zerno-1806624039.html

Первое судно Razoni успешно прошло по "зерновому коридору", сообщили СМИ

Первое судно Razoni успешно прошло по "зерновому коридору", сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2022

Первое судно Razoni успешно прошло по "зерновому коридору", сообщили СМИ

Судно Razoni с грузом украинской кукурузы успешно прошло "зерновой коридор" и направляется в сторону черноморских проливов, сообщило издание Ukrainian Shipping... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:29

2022-08-02T12:29

2022-08-02T13:43

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Судно Razoni с грузом украинской кукурузы успешно прошло "зерновой коридор" и направляется в сторону черноморских проливов, сообщило издание Ukrainian Shipping Magazine."По состоянию на 2:00 2 августа Razoni находилось у второй согласованной "безопасной зоны", недалеко от румынской Сулины. Далее судно пройдет пролив Босфор и направится в порт Триполи (Ливан)", — говорится в публикации.Как указал координатор Объединенного координационного центра в Стамбуле контр-адмирал Озджан Алтунбулак, сухогруз в полночь бросит якорь в Стамбуле.Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне с 26 тысячами тонн украинской кукурузы вышел из порта Одессы накануне утром. Как отметили в российском Минобороны, эту гуманитарную операцию спланировали при активном участии российских офицеров в Совместном координационном центре.Начало экспорта украинского зерна по морю стало возможным после подписания 22 июля пакета соглашений представителями России, Украины, Турции и ООН.Первый документ содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй — устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.

https://ria.ru/20220801/zerno-1806339400.html

https://ria.ru/20220801/zerno-1806535928.html

https://ria.ru/20220801/mery-1806537954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей шойгу, россия, стамбул, украина, оон, в мире