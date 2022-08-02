12:29 02.08.2022 (обновлено: 13:43 02.08.2022)
Первое судно Razoni успешно прошло по "зерновому коридору", сообщили СМИ
Ukrainian Shipping Magazine: первое судно Razoni успешно прошло по "зерновому коридору"
Сухогруз Razoni в порту Одессы
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Судно Razoni с грузом украинской кукурузы успешно прошло "зерновой коридор" и направляется в сторону черноморских проливов, сообщило издание Ukrainian Shipping Magazine.
Как указал координатор Объединенного координационного центра в Стамбуле контр-адмирал Озджан Алтунбулак, сухогруз в полночь бросит якорь в Стамбуле.
"После необходимых процедур на судне Razoni будет проведена инспекция с делегацией в составе представителей Турции, России, Украины и ООН, и по результатам инспекции судно продолжит свой путь", — добавил он.
Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне с 26 тысячами тонн украинской кукурузы вышел из порта Одессы накануне утром. Как отметили в российском Минобороны, эту гуманитарную операцию спланировали при активном участии российских офицеров в Совместном координационном центре.
Первый документ содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй — устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.