https://ria.ru/20220802/zerno-1806606994.html

Судно с зерном в Стамбуле досмотрит делегация из России, Турции и ООН

Судно с зерном в Стамбуле досмотрит делегация из России, Турции и ООН - РИА Новости, 02.08.2022

Судно с зерном в Стамбуле досмотрит делегация из России, Турции и ООН

Судно с зерном, покинувшего порт Украины, досмотрит в Стамбуле делегация в составе представителей Турции, РФ, Украины и ООН, сообщил контр-адмирал, координатор... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:50

2022-08-02T11:50

2022-08-02T11:50

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СТАМБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Судно с зерном, покинувшего порт Украины, досмотрит в Стамбуле делегация в составе представителей Турции, РФ, Украины и ООН, сообщил контр-адмирал, координатор Объединенного координационного центра в Стамбуле Озджан Алтунбулак.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышло из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должно прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженое кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле."После необходимых процедур на судне RAZONI будет проведена инспекция с делегацией в составе представителей Турции, РФ, Украины и ООН и по результатам инспекции судно продолжит свой путь", - сообщил Алтунбулак журналистам.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220801/mery-1806537954.html

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Варвара Скокшина

стамбул, россия, турция, оон, в мире