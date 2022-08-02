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Судно с зерном в Стамбуле досмотрит делегация из России, Турции и ООН
Судно с зерном в Стамбуле досмотрит делегация из России, Турции и ООН - РИА Новости, 02.08.2022
Судно с зерном в Стамбуле досмотрит делегация из России, Турции и ООН
Судно с зерном, покинувшего порт Украины, досмотрит в Стамбуле делегация в составе представителей Турции, РФ, Украины и ООН, сообщил контр-адмирал, координатор... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:50
2022-08-02T11:50
2022-08-02T11:50
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СТАМБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Судно с зерном, покинувшего порт Украины, досмотрит в Стамбуле делегация в составе представителей Турции, РФ, Украины и ООН, сообщил контр-адмирал, координатор Объединенного координационного центра в Стамбуле Озджан Алтунбулак.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышло из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должно прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженое кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле."После необходимых процедур на судне RAZONI будет проведена инспекция с делегацией в составе представителей Турции, РФ, Украины и ООН и по результатам инспекции судно продолжит свой путь", - сообщил Алтунбулак журналистам.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220801/mery-1806537954.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, турция, оон, в мире
Судно с зерном в Стамбуле досмотрит делегация из России, Турции и ООН
Судно с зерном в Стамбуле досмотрит делегация из России, Турции, Украины и ООН