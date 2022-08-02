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Реализацию проектов ГЧП в здравоохранении обсудили на онлайн-сессии ВЭФ

Реализацию проектов ГЧП в здравоохранении обсудили на онлайн-сессии ВЭФ - РИА Новости, 02.08.2022

Реализацию проектов ГЧП в здравоохранении обсудили на онлайн-сессии ВЭФ

В рамках подготовки к Восточному экономическому форуму состоялась онлайн-сессия на тему "Реализация проектов ГЧП в сфере здравоохранения и социальной... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:21

2022-08-02T11:21

2022-08-02T11:21

пресс-релизы

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МОСКВА, 2 авг – Росконгресс. В рамках подготовки к Восточному экономическому форуму состоялась онлайн-сессия на тему "Реализация проектов ГЧП в сфере здравоохранения и социальной инфраструктуры".Организаторами мероприятия выступили Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Минвостокразвития России и Фонд Росконгресс. В ходе мероприятия представители федеральных и региональных органов власти, финансовые институты и инвесторы обсудили существующие меры поддержки в части строительства социальной инфраструктуры и предложили механизмы повышения эффективности финансовых инструментов. Модератором сессии выступил исполнительный директор по проектам ГЧП КРДВ Алексей Токарь.Сессию открыл заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков. Он отметил, что сравнительно новый механизм "Дальневосточной концессии" уже сегодня рассматривается рынком как эффективный инструмент поддержки инвесторов."Наша задача – создавать инфраструктуру опережающими темпами. Для этого Минвостокразвития России разработана "Дальневосточная концессия", которая позволяет привлекать частные финансовые ресурсы в регионы ДФО и объединять усилия банков, региональных и федеральных властей при строительстве инфраструктуры. Механизм уже работает – на данный момент одобрены и реализуются 8 пилотных проектов с общим объемом инвестиций 12,3 млрд руб. Вместе с тем, выявляются и аспекты, требующие решения, среди которых сроки концессионных соглашений, оптимизация процесса формирования проектной документации и формирование критериев отбора проектов", - рассказал он.Заместитель председателя Правительства Амурской области Павел Пузанов отметил, что что в отличие от крупных комплексных проектов, в случае реализации небольших проектов срок в 10 лет является избыточным."Для отдельных социальных проектов, например, для создания детской поликлиники или одной школы, в рамках "Дальневосточной концессии" срок не менее 10 лет сильно ограничивает принятие решения. В случае структурирования проекта на такой длительный срок до 10 лет, бюджетный эффект нивелируется финансовыми условиями, процентной ставкой. В этом случае затраты могут превышать стоимость проекта. Для таких отдельных социальных проектов мы просчитали оптимальный срок с учётом инфляции – он составляет 5-7 лет", - рассказал Павел Пузанов. "И второй вопрос – субсидирование процентной ставки. Для отдельных особо важных социальных проектов необходимо предусмотреть механизм субсидирования по аналогии с инфраструктурными облигациями, а также займы не только для бизнеса, но и концессионерам. Это стимулирует работу".Управляющий директор по Дальнему Востоку АО "ДОМ.РФ" Александр Левинталь рассказал, что для реализации проектов комплексного развития территорий механизм концессии эффективно комбинируется с инструментами "ДОМ.РФ": "Мы финансируем проекты в рамках "инфраструктурного меню", разработанного Правительством РФ по поручению Президента. Концессионный механизм был подключен в прошлом году, и уже есть опыт пилотного проекта в Сахалинской области. Кроме того, в рамках "Дальневосточного квартала" строится инженерная инфраструктура, где мы помогаем в части социальных объектов с использованием инфраструктурных облигаций и рассматриваем возможность применения "Дальневосточной концессии"". Он также подчеркнул, что немаловажна и стоимость заёмных средств – в условиях роста ключевых ставок "ДОМ.РФ" предоставляет средства на прежних условиях – 4% годовых.Вопрос формирования требований к будущему объекту поднял Владимир Демидюк, генеральный директор ООО "ВТБ Инфраструктурный холдинг": "Зачастую концессионные проекты, которые мы приходим обсуждать как инвестор, не имеют четких характеристик – для финансовой оценки нет исходных данных. Особенно это касается объектов здравоохранения. Мы предлагаем утвердить механизм, при котором, прежде чем выходить на стадию поиска инвестора, регионом должен быть подготовлен предпроект с описанием ключевых требований к объекту, требующихся технологических решений, их привязкой к земельным участкам, а также содержащий показатели по предельной стоимости".Руководитель Центра ГЧП ПАО Сбербанк Анна Багинская также отметила, что формализация запроса от региона для последующего поиска инвестора является существенным вопросом, так как влияет и на сроки, и на качество проработки проекта. Она также подчеркнула необходимость разработки чётких правил о выборе проектов для финансирования в рамках программы "Дальневосточная концессия".Генеральный директор ООО "Системные концессии" (холдинг АФК "Система") Валерий Ерёмин также отметил важность определения правил квотирования: "Считаю, что самым справедливым способом распределения средств являются квоты на регион. Каждый регион Дальнего Востока имеет уникальные особенности, у всех своя экономика, считаю неправильным делать конкурс проектов среди всех регионов ДФО. Квота должна быть выделена на каждый регион отдельно, и субъект уже сам обеспечит отбор проектов в соответствии с критериями. Также в Арктике хотелось бы не ограничиваться полярным кругом и иметь возможность создавать инфраструктуру хотя бы немного поюжнее".VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Организатор – Фонд Росконгресс. Регистрация представителей СМИ на ВЭФ-2022 открыта на официальном сайте.Все оперативные новости о подготовке ВЭФ-2022 - в официальных соцсетях форума. Telegram:, ВК:Восточный экономический форум (vk.com).Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы