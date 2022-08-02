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Власти Запорожской области назвали слова Блинкена об АЭС грязной ложью - РИА Новости, 02.08.2022
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Власти Запорожской области назвали слова Блинкена об АЭС грязной ложью
Власти Запорожской области назвали слова Блинкена об АЭС грязной ложью - РИА Новости, 02.08.2022
Власти Запорожской области назвали слова Блинкена об АЭС грязной ложью
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:14
2022-08-02T14:14
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, грязной ложью."Это заявление из серии "на воре и шапка горит". Именно США, поставляя Украине оружие, является соучастником атак режима (Владимира) Зеленского на Запорожскую АЭС. Доводы и обвинения Блинкена не соответствуют действительности и являются грязной ложью", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, Блинкен подобными заявлениями пытается отвести свою страну от ответственности за атаки украинских военных на Запорожскую АЭС.По его словам, обстрелы атомной станции ведутся из артиллерийского оружия и ударных дронов, поставляемых украинской армии из США, Великобритании и Польши.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.Украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.
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запорожская область
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мария захарова, рафаэль гросси, запорожская область, россия, сша, магатэ, запорожская аэс, ввэр-1000
14:14 02.08.2022
 
Власти Запорожской области назвали слова Блинкена об АЭС грязной ложью

Представитель администрации Запорожья Рогов назвал слова Блинкена об АЭС грязной ложью

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, грязной ложью.
"Это заявление из серии "на воре и шапка горит". Именно США, поставляя Украине оружие, является соучастником атак режима (Владимира) Зеленского на Запорожскую АЭС. Доводы и обвинения Блинкена не соответствуют действительности и являются грязной ложью", - сказал РИА Новости Рогов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
13:22
Секретариат ООН заблокировал миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
По его словам, Блинкен подобными заявлениями пытается отвести свою страну от ответственности за атаки украинских военных на Запорожскую АЭС.
"США и режим Зеленского блокируют любую правду, которая происходит в Запорожской области. Мы же официально приглашаем представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приехать в Энергодар и посмотреть, что происходит на самой АЭС и вокруг неё. Мы готовы предоставить все задокументированные доказательства ударов украинских войск по территории АЭС", - подчеркнул Рогов.
По его словам, обстрелы атомной станции ведутся из артиллерийского оружия и ударных дронов, поставляемых украинской армии из США, Великобритании и Польши.
"Эти три страны являются соучастниками атак режима Зеленского на Запорожскую АЭС, который преследует цель искусственным путем вызвать техногенную катастрофу и затем во всем обвинить Россию. Все эти атаки согласованы с США. Поэтому тому же Блинкену пора уже браться за ум и понять, что ядерная катастрофа в современном мире грозит всем, а не только там, где это произойдет", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
13:14Специальная военная операция на Украине
Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС, заявили в МИД
 
Мария ЗахароваРафаэль ГроссиЗапорожская областьРоссияСШАМАГАТЭЗапорожская АЭСВВЭР-1000
 
 
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