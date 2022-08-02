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Власти Запорожской области назвали слова Блинкена об АЭС грязной ложью

Власти Запорожской области назвали слова Блинкена об АЭС грязной ложью - РИА Новости, 02.08.2022

Власти Запорожской области назвали слова Блинкена об АЭС грязной ложью

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:14

2022-08-02T14:14

2022-08-02T14:14

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рафаэль гросси

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, грязной ложью."Это заявление из серии "на воре и шапка горит". Именно США, поставляя Украине оружие, является соучастником атак режима (Владимира) Зеленского на Запорожскую АЭС. Доводы и обвинения Блинкена не соответствуют действительности и являются грязной ложью", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, Блинкен подобными заявлениями пытается отвести свою страну от ответственности за атаки украинских военных на Запорожскую АЭС.По его словам, обстрелы атомной станции ведутся из артиллерийского оружия и ударных дронов, поставляемых украинской армии из США, Великобритании и Польши.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.Украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.

https://ria.ru/20220802/oon-1806644909.html

https://ria.ru/20220802/mid-1806640537.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мария захарова, рафаэль гросси, запорожская область, россия, сша, магатэ, запорожская аэс, ввэр-1000