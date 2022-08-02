Рейтинг@Mail.ru
США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/zaklyuchennye-1806809592.html
США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными
США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными - РИА Новости, 03.08.2022
США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными
США сделали России серьезное предложение об обмене заключенными и призывают его принять, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-02T23:34
2022-08-03T07:26
сша
россия
в мире
бриттни грайнер
пол уилан
виктор бут
германия
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_a2e27c6de25b3eff7dd577c4a69409a8.jpg
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США сделали России серьезное предложение об обмене заключенными и призывают его принять, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Накануне Белый дом сообщил, что российская сторона ответила "контрпредложением", которое американцам серьезным не показалось.Он отказался раскрыть детали обсуждаемой сделки. По данным местных СМИ, за Бриттни Грайнер и Пола Уилана американцы готовы отдать Виктора Бута, однако российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника.Грайнер судят за контрабанду наркотиков, Уилан отбывает многолетний срок за шпионаж. Бут, который находится под стражей с 2008 года, осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Он настаивает на своей невиновности.В пятницу тема заключенных обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила включения в сделку россиянина Вадима Красикова, который находится под стражей в Германии.Россия призывает США вернуться к диалогу в режиме "тихой дипломатии".
https://ria.ru/20220731/tramp-1806280446.html
сша
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_89711afdc8cad52ed2dead77d7ba7249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, бриттни грайнер, пол уилан, виктор бут, германия, джон кирби
23:34 02.08.2022 (обновлено: 07:26 03.08.2022)
 
США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными

Кирби: США призывают Россию принять "серьезное" предложение об обмене заключенными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США сделали России серьезное предложение об обмене заключенными и призывают его принять, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Накануне Белый дом сообщил, что российская сторона ответила "контрпредложением", которое американцам серьезным не показалось.
"Мы сделали серьезное предложение... и призываем русских его принять, потому что сделали его со всей искренностью", - сказал Кирби.
Он отказался раскрыть детали обсуждаемой сделки. По данным местных СМИ, за Бриттни Грайнер и Пола Уилана американцы готовы отдать Виктора Бута, однако российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника.
Грайнер судят за контрабанду наркотиков, Уилан отбывает многолетний срок за шпионаж. Бут, который находится под стражей с 2008 года, осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Он настаивает на своей невиновности.
В пятницу тема заключенных обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила включения в сделку россиянина Вадима Красикова, который находится под стражей в Германии.
Россия призывает США вернуться к диалогу в режиме "тихой дипломатии".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 20:44
Трамп не считает удачной идеей российско-американский обмен Бута на Грайнер
 
СШАРоссияВ миреБриттни ГрайнерПол УиланВиктор БутГерманияДжон Кирби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала