https://ria.ru/20220802/zaklyuchennye-1806809592.html

США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными

США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными - РИА Новости, 03.08.2022

США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными

США сделали России серьезное предложение об обмене заключенными и призывают его принять, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-02T23:34

2022-08-02T23:34

2022-08-03T07:26

сша

россия

в мире

бриттни грайнер

пол уилан

виктор бут

германия

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США сделали России серьезное предложение об обмене заключенными и призывают его принять, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Накануне Белый дом сообщил, что российская сторона ответила "контрпредложением", которое американцам серьезным не показалось.Он отказался раскрыть детали обсуждаемой сделки. По данным местных СМИ, за Бриттни Грайнер и Пола Уилана американцы готовы отдать Виктора Бута, однако российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника.Грайнер судят за контрабанду наркотиков, Уилан отбывает многолетний срок за шпионаж. Бут, который находится под стражей с 2008 года, осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Он настаивает на своей невиновности.В пятницу тема заключенных обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила включения в сделку россиянина Вадима Красикова, который находится под стражей в Германии.Россия призывает США вернуться к диалогу в режиме "тихой дипломатии".

https://ria.ru/20220731/tramp-1806280446.html

сша

россия

германия

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сша, россия, в мире, бриттни грайнер, пол уилан, виктор бут, германия, джон кирби