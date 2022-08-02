23:34 02.08.2022 (обновлено: 07:26 03.08.2022)
США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными
Кирби: США призывают Россию принять "серьезное" предложение об обмене заключенными
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США сделали России серьезное предложение об обмене заключенными и призывают его принять, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Накануне Белый дом сообщил, что российская сторона ответила "контрпредложением", которое американцам серьезным не показалось.
"Мы сделали серьезное предложение... и призываем русских его принять, потому что сделали его со всей искренностью", - сказал Кирби.
Он отказался раскрыть детали обсуждаемой сделки. По данным местных СМИ, за Бриттни Грайнер и Пола Уилана американцы готовы отдать Виктора Бута, однако российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника.
Грайнер судят за контрабанду наркотиков, Уилан отбывает многолетний срок за шпионаж. Бут, который находится под стражей с 2008 года, осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Он настаивает на своей невиновности.
В пятницу тема заключенных обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила включения в сделку россиянина Вадима Красикова, который находится под стражей в Германии.
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