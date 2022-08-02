https://ria.ru/20220802/vtorsyre-1806787435.html
Жители МО получат скидку на каршеринг за сдачу вторсырья
Жители МО получат скидку на каршеринг за сдачу вторсырья - РИА Новости, 02.08.2022
Жители МО получат скидку на каршеринг за сдачу вторсырья
Один из каршеринговых сервисов проводит акцию, в рамках которой у жителей Московской области появится возможность потратить баллы, полученные за сдачу тары в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T20:16
2022-08-02T20:16
2022-08-02T20:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806782648_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a727189bc23b71a2d1f6aa88470fd362.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Один из каршеринговых сервисов проводит акцию, в рамках которой у жителей Московской области появится возможность потратить баллы, полученные за сдачу тары в экопунктах, на промокод в каршеринге. Об этом сообщил телеканал "360".В 25 округах Подмосковья находятся экопункты для сдачи вторсырья. Они размещены в МФЦ, учебных заведениях, парках, а также в спортивных и торговых центрах. Можно получить один балл за одну сданную бутылку. Собрав 50 баллов, их можно обменять на промокод.Сданные отходы отправят на переработку: из алюминиевых банок будут сделаны детали для автомобилей, новая тара и столовые приборы. На производство синтетических тканей, утеплителей и прочих пластиковых товаров пойдут полимерные фракции.Уточняется, что всего жители Подмосковьясдали более 1,5 миллиона банок и бутылок – 32 тонны вторсырья.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806782648_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_ba3871ebecfa29d276fc15e7d7c0c389.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости.
Один из каршеринговых сервисов проводит акцию, в рамках которой у жителей Московской области появится возможность потратить баллы, полученные за сдачу тары в экопунктах, на промокод в каршеринге. Об этом сообщил телеканал "360"
.
В 25 округах Подмосковья находятся экопункты для сдачи вторсырья. Они размещены в МФЦ, учебных заведениях, парках, а также в спортивных и торговых центрах. Можно получить один балл за одну сданную бутылку. Собрав 50 баллов, их можно обменять на промокод.
Сданные отходы отправят на переработку: из алюминиевых банок будут сделаны детали для автомобилей, новая тара и столовые приборы. На производство синтетических тканей, утеплителей и прочих пластиковых товаров пойдут полимерные фракции.
Уточняется, что всего жители Подмосковьясдали более 1,5 миллиона банок и бутылок – 32 тонны вторсырья.