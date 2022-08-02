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Жители МО получат скидку на каршеринг за сдачу вторсырья - РИА Новости, 02.08.2022
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Новости Подмосковья
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Жители МО получат скидку на каршеринг за сдачу вторсырья
Жители МО получат скидку на каршеринг за сдачу вторсырья - РИА Новости, 02.08.2022
Жители МО получат скидку на каршеринг за сдачу вторсырья
Один из каршеринговых сервисов проводит акцию, в рамках которой у жителей Московской области появится возможность потратить баллы, полученные за сдачу тары в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T20:16
2022-08-02T20:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Один из каршеринговых сервисов проводит акцию, в рамках которой у жителей Московской области появится возможность потратить баллы, полученные за сдачу тары в экопунктах, на промокод в каршеринге. Об этом сообщил телеканал "360".В 25 округах Подмосковья находятся экопункты для сдачи вторсырья. Они размещены в МФЦ, учебных заведениях, парках, а также в спортивных и торговых центрах. Можно получить один балл за одну сданную бутылку. Собрав 50 баллов, их можно обменять на промокод.Сданные отходы отправят на переработку: из алюминиевых банок будут сделаны детали для автомобилей, новая тара и столовые приборы. На производство синтетических тканей, утеплителей и прочих пластиковых товаров пойдут полимерные фракции.Уточняется, что всего жители Подмосковьясдали более 1,5 миллиона банок и бутылок – 32 тонны вторсырья.
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московская область (подмосковье)
20:16 02.08.2022
 

Жители МО получат скидку на каршеринг за сдачу вторсырья

© РИА Новости / Антон ВергунМужчина сдает пластиковую бутылку в пункте сбора пластиковой и алюминиевой тары
Мужчина сдает пластиковую бутылку в пункте сбора пластиковой и алюминиевой тары - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Один из каршеринговых сервисов проводит акцию, в рамках которой у жителей Московской области появится возможность потратить баллы, полученные за сдачу тары в экопунктах, на промокод в каршеринге. Об этом сообщил телеканал "360".
В 25 округах Подмосковья находятся экопункты для сдачи вторсырья. Они размещены в МФЦ, учебных заведениях, парках, а также в спортивных и торговых центрах. Можно получить один балл за одну сданную бутылку. Собрав 50 баллов, их можно обменять на промокод.
Сданные отходы отправят на переработку: из алюминиевых банок будут сделаны детали для автомобилей, новая тара и столовые приборы. На производство синтетических тканей, утеплителей и прочих пластиковых товаров пойдут полимерные фракции.
Уточняется, что всего жители Подмосковьясдали более 1,5 миллиона банок и бутылок – 32 тонны вторсырья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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