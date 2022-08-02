https://ria.ru/20220802/vtorsyre-1806787435.html

Жители МО получат скидку на каршеринг за сдачу вторсырья

Жители МО получат скидку на каршеринг за сдачу вторсырья - РИА Новости, 02.08.2022

Жители МО получат скидку на каршеринг за сдачу вторсырья

Один из каршеринговых сервисов проводит акцию, в рамках которой у жителей Московской области появится возможность потратить баллы, полученные за сдачу тары в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:16

2022-08-02T20:16

2022-08-02T20:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806782648_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a727189bc23b71a2d1f6aa88470fd362.jpg

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Один из каршеринговых сервисов проводит акцию, в рамках которой у жителей Московской области появится возможность потратить баллы, полученные за сдачу тары в экопунктах, на промокод в каршеринге. Об этом сообщил телеканал "360".В 25 округах Подмосковья находятся экопункты для сдачи вторсырья. Они размещены в МФЦ, учебных заведениях, парках, а также в спортивных и торговых центрах. Можно получить один балл за одну сданную бутылку. Собрав 50 баллов, их можно обменять на промокод.Сданные отходы отправят на переработку: из алюминиевых банок будут сделаны детали для автомобилей, новая тара и столовые приборы. На производство синтетических тканей, утеплителей и прочих пластиковых товаров пойдут полимерные фракции.Уточняется, что всего жители Подмосковьясдали более 1,5 миллиона банок и бутылок – 32 тонны вторсырья.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)