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В МИД предупредили, что в ядерной войне не может быть победителей - РИА Новости, 02.08.2022
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В МИД предупредили, что в ядерной войне не может быть победителей
В МИД предупредили, что в ядерной войне не может быть победителей - РИА Новости, 02.08.2022
В МИД предупредили, что в ядерной войне не может быть победителей
Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, заявил замдиректора департамента по вопросам... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T23:56
2022-08-02T23:56
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 2 авг – РИА Новости. Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."РФ твердо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - сказал Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
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оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
23:56 02.08.2022
 
В МИД предупредили, что в ядерной войне не может быть победителей

МИД: в ядерной войне не может быть победителей, она не должна быть развязана

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 авг – РИА Новости. Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"РФ твердо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - сказал Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 17:32
Гутерреш заявил о невиданной опасности применения ядерного оружия
 
ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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