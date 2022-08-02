https://ria.ru/20220802/voyna-1806810802.html

В МИД предупредили, что в ядерной войне не может быть победителей

В МИД предупредили, что в ядерной войне не может быть победителей - РИА Новости, 02.08.2022

В МИД предупредили, что в ядерной войне не может быть победителей

Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, заявил замдиректора департамента по вопросам... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T23:56

2022-08-02T23:56

2022-08-02T23:56

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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ООН, 2 авг – РИА Новости. Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."РФ твердо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - сказал Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

https://ria.ru/20220801/opasnost-1806489648.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире