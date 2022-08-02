https://ria.ru/20220802/voyna-1806810802.html
В МИД предупредили, что в ядерной войне не может быть победителей
В МИД предупредили, что в ядерной войне не может быть победителей - РИА Новости, 02.08.2022
В МИД предупредили, что в ядерной войне не может быть победителей
Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, заявил замдиректора департамента по вопросам... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T23:56
2022-08-02T23:56
2022-08-02T23:56
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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ООН, 2 авг – РИА Новости. Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."РФ твердо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - сказал Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
В МИД предупредили, что в ядерной войне не может быть победителей
МИД: в ядерной войне не может быть победителей, она не должна быть развязана