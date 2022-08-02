Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава Ямала в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
"Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов… Здания отремонтируют, подготовят к отопительному сезону, меблируют и снабдят всем необходимы оборудованием. Округ обеспечивает строительные материалы и рабочую силу", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
Власти отмечают, что в числе восстанавливаемых объектов - семь корпусов железнодорожной больницы общей площадью семь тысяч квадратных метров, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище. Первой будет готова школа. Задача - обеспечить учебный процесс с 1 сентября. Специалисты уже монтируют фасад и окна, на территории ведутся работы по благоустройству, будут восстановлены детская площадка и футбольное поле.
"Демонтажные работы полностью завершены, сегодня школу не узнать. Местное население активно вовлечено, понятно, что по желанию, но порядка 40% рабочих – местные, они помогают в восстановлении здания", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко.
Активно ведутся работы на железнодорожной больнице и на станции переливании крови. В сентябре будет готов лечебный корпус. Совместно с администрацией больницы составлены спецификации на необходимое оборудование. Дом культуры восстановят до конца года. В общежитии в рамках перепланировки на каждом этаже предусмотрят кухню и санузел, также оборудуют мебелью.
Освобожденная в марте Волноваха расположена в 60 километрах к юго-западу от Донецка. Сейчас туда возвращаются жители, там начинают работать магазины, парикмахерские, снова функционирует рынок, уточняет пресс-служба.