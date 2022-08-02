https://ria.ru/20220802/vosstanovlenie-1806665431.html

Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов

Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов - РИА Новости, 02.08.2022

Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:10

2022-08-02T14:10

2022-08-02T14:10

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

волноваха

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сергей власенко

ситуация в днр и лнр

днр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов, сообщает пресс-служба губернатора региона.Глава Ямала в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры."Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов… Здания отремонтируют, подготовят к отопительному сезону, меблируют и снабдят всем необходимы оборудованием. Округ обеспечивает строительные материалы и рабочую силу", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.Власти отмечают, что в числе восстанавливаемых объектов - семь корпусов железнодорожной больницы общей площадью семь тысяч квадратных метров, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище. Первой будет готова школа. Задача - обеспечить учебный процесс с 1 сентября. Специалисты уже монтируют фасад и окна, на территории ведутся работы по благоустройству, будут восстановлены детская площадка и футбольное поле.Активно ведутся работы на железнодорожной больнице и на станции переливании крови. В сентябре будет готов лечебный корпус. Совместно с администрацией больницы составлены спецификации на необходимое оборудование. Дом культуры восстановят до конца года. В общежитии в рамках перепланировки на каждом этаже предусмотрят кухню и санузел, также оборудуют мебелью.Освобожденная в марте Волноваха расположена в 60 километрах к юго-западу от Донецка. Сейчас туда возвращаются жители, там начинают работать магазины, парикмахерские, снова функционирует рынок, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220629/pomosch-1798983015.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/vosstanovit-1804739078.html

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Алёна Пава

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