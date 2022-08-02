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Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов - РИА Новости, 02.08.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220802/vosstanovlenie-1806665431.html
Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов
Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов - РИА Новости, 02.08.2022
Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:10
2022-08-02T14:10
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
волноваха
волновахский район
сергей власенко
ситуация в днр и лнр
днр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов, сообщает пресс-служба губернатора региона.Глава Ямала в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры."Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов… Здания отремонтируют, подготовят к отопительному сезону, меблируют и снабдят всем необходимы оборудованием. Округ обеспечивает строительные материалы и рабочую силу", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.Власти отмечают, что в числе восстанавливаемых объектов - семь корпусов железнодорожной больницы общей площадью семь тысяч квадратных метров, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище. Первой будет готова школа. Задача - обеспечить учебный процесс с 1 сентября. Специалисты уже монтируют фасад и окна, на территории ведутся работы по благоустройству, будут восстановлены детская площадка и футбольное поле.Активно ведутся работы на железнодорожной больнице и на станции переливании крови. В сентябре будет готов лечебный корпус. Совместно с администрацией больницы составлены спецификации на необходимое оборудование. Дом культуры восстановят до конца года. В общежитии в рамках перепланировки на каждом этаже предусмотрят кухню и санузел, также оборудуют мебелью.Освобожденная в марте Волноваха расположена в 60 километрах к юго-западу от Донецка. Сейчас туда возвращаются жители, там начинают работать магазины, парикмахерские, снова функционирует рынок, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220629/pomosch-1798983015.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/vosstanovit-1804739078.html
ямал
волноваха
волновахский район
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14:10 02.08.2022
 

Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Волноваху
Стела на въезде в Волноваху - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава Ямала в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
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"Ямал восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов… Здания отремонтируют, подготовят к отопительному сезону, меблируют и снабдят всем необходимы оборудованием. Округ обеспечивает строительные материалы и рабочую силу", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
Власти отмечают, что в числе восстанавливаемых объектов - семь корпусов железнодорожной больницы общей площадью семь тысяч квадратных метров, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище. Первой будет готова школа. Задача - обеспечить учебный процесс с 1 сентября. Специалисты уже монтируют фасад и окна, на территории ведутся работы по благоустройству, будут восстановлены детская площадка и футбольное поле.
"Демонтажные работы полностью завершены, сегодня школу не узнать. Местное население активно вовлечено, понятно, что по желанию, но порядка 40% рабочих – местные, они помогают в восстановлении здания", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко.
Активно ведутся работы на железнодорожной больнице и на станции переливании крови. В сентябре будет готов лечебный корпус. Совместно с администрацией больницы составлены спецификации на необходимое оборудование. Дом культуры восстановят до конца года. В общежитии в рамках перепланировки на каждом этаже предусмотрят кухню и санузел, также оборудуют мебелью.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 11:49В мире
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Освобожденная в марте Волноваха расположена в 60 километрах к юго-западу от Донецка. Сейчас туда возвращаются жители, там начинают работать магазины, парикмахерские, снова функционирует рынок, уточняет пресс-служба.
 
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