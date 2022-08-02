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В столкновениях с израильской армией погиб палестинский подросток
В столкновениях с израильской армией погиб палестинский подросток - РИА Новости, 02.08.2022
В столкновениях с израильской армией погиб палестинский подросток
Палестинский подросток погиб в понедельник вечером в столкновениях с военнослужащими ВС Израиля в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщили в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T03:11
2022-08-02T03:11
2022-08-02T03:19
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ГАЗА, 2 авг — РИА Новости. Палестинский подросток погиб в понедельник вечером в столкновениях с военнослужащими ВС Израиля в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщили в минздраве Палестины.Кроме того, палестинские СМИ сообщают, что израильские военнослужащие совершили ряд арестов в Дженине, где был задержан и ранен один из лидеров движения "Исламский джихад" на Западном берегу Бассам ас-Саади.В свою очередь, представитель "Бригад Аль-Кудс", военного крыла "Исламского джихада", заявил прессе о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.
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в мире, палестина, израиль
03:11 02.08.2022 (обновлено: 03:19 02.08.2022)
В столкновениях с израильской армией погиб палестинский подросток
В столкновениях с израильской армией на Западном берегу погиб палестинский подросток