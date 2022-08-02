https://ria.ru/20220802/ubiystvo-1806559060.html

В столкновениях с израильской армией погиб палестинский подросток

В столкновениях с израильской армией погиб палестинский подросток - РИА Новости, 02.08.2022

В столкновениях с израильской армией погиб палестинский подросток

Палестинский подросток погиб в понедельник вечером в столкновениях с военнослужащими ВС Израиля в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщили в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T03:11

2022-08-02T03:11

2022-08-02T03:19

в мире

палестина

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758425753_0:50:1831:1080_1920x0_80_0_0_461f114cac4c9db9e78d06a0d512334a.jpg

ГАЗА, 2 авг — РИА Новости. Палестинский подросток погиб в понедельник вечером в столкновениях с военнослужащими ВС Израиля в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщили в минздраве Палестины.Кроме того, палестинские СМИ сообщают, что израильские военнослужащие совершили ряд арестов в Дженине, где был задержан и ранен один из лидеров движения "Исламский джихад" на Западном берегу Бассам ас-Саади.В свою очередь, представитель "Бригад Аль-Кудс", военного крыла "Исламского джихада", заявил прессе о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.

https://ria.ru/20220722/khamas-1804425921.html

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, израиль