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Эксперты прогнозируют рост цен на отдых в Турции - РИА Новости, 02.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220802/turtsiya-1806759098.html
Эксперты прогнозируют рост цен на отдых в Турции
Эксперты прогнозируют рост цен на отдых в Турции - РИА Новости, 02.08.2022
Эксперты прогнозируют рост цен на отдых в Турции
Участники туристического рынка не исключают увеличения стоимости отдыха в Турции из-за инфляции и роста расходов гостиниц, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:40
2022-08-02T18:40
туризм
туризм
новости - туризм
турция
куда поехать в выходные
отели
гостиницы
отдых на море
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Участники туристического рынка не исключают увеличения стоимости отдыха в Турции из-за инфляции и роста расходов гостиниц, сообщает Profi.Travel.Цены на продукты питания и напитки, которые закупают отели в Турции, за год существенно выросли, причем по ряду позиций инфляция достигла трехзначных значений, пишут местные СМИ.Так, по данным поставщиков продуктов питания, больше всего подорожало пиво, которое закупают турецкие гостиницы, — на 483 процента. На втором месте специи, цена увеличилась на 422 процента. Мясо стало дороже на 130 процентов, птица — на 150 процентов. Стоимость рыбы взлетела еще заметнее — от 150 до 305 процентов. За молоко отелям приходится платить больше на 142 процента, а за йогурт — на 124 процента. Причем поставщики молочных продуктов повышают цены раз в два месяца.Ассортимент фруктов на столах ресторанов при отелях уже вскоре может сократиться: стоимость арбузов выросла за год на 331 процент, дынь — на 208 процентов.Траты гостиниц на коммуналку тоже растут: электроэнергия стала обходиться на 16 процентов дороже, чем в 2021 году, а природный газ — сразу на 148 процентов.При высокой инфляции многие места размещения повысили зарплаты сотрудникам — примерно на 50 процентов.Расходы отелей в евро выросли в среднем на 20 процентов, отмечают эксперты. Они не исключают, что владельцы поднимут тарифы на проживание, чтобы компенсировать подорожание. Правда, делать это они будут постепенно, чтобы не ударить по спросу.Впрочем, туроператоры, которые в начале сезона подписали договор на заполнение определенного количества мест в объектах размещения, повышения пока не почувствуют. Условия сотрудничества с ними могут быть пересмотрены только в зимнем сезоне, отмечают эксперты.
https://ria.ru/20220719/puteshestviya-1803280951.html
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туризм, новости - туризм, турция, куда поехать в выходные, отели, гостиницы, отдых на море, анталья (провинция), кемер
18:40 02.08.2022
 
Эксперты прогнозируют рост цен на отдых в Турции

Эксперты прогнозируют рост цен на отдых в Турции из-за роста расходов отелей на продукты

© РИА Новости / Елена Загородняя В ресторане отеля города Бодрум в Турции
В ресторане отеля города Бодрум в Турции - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Елена Загородняя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Участники туристического рынка не исключают увеличения стоимости отдыха в Турции из-за инфляции и роста расходов гостиниц, сообщает Profi.Travel.
Цены на продукты питания и напитки, которые закупают отели в Турции, за год существенно выросли, причем по ряду позиций инфляция достигла трехзначных значений, пишут местные СМИ.
Так, по данным поставщиков продуктов питания, больше всего подорожало пиво, которое закупают турецкие гостиницы, — на 483 процента. На втором месте специи, цена увеличилась на 422 процента. Мясо стало дороже на 130 процентов, птица — на 150 процентов. Стоимость рыбы взлетела еще заметнее — от 150 до 305 процентов. За молоко отелям приходится платить больше на 142 процента, а за йогурт — на 124 процента. Причем поставщики молочных продуктов повышают цены раз в два месяца.
Ассортимент фруктов на столах ресторанов при отелях уже вскоре может сократиться: стоимость арбузов выросла за год на 331 процент, дынь — на 208 процентов.
Траты гостиниц на коммуналку тоже растут: электроэнергия стала обходиться на 16 процентов дороже, чем в 2021 году, а природный газ — сразу на 148 процентов.
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Расходы отелей в евро выросли в среднем на 20 процентов, отмечают эксперты. Они не исключают, что владельцы поднимут тарифы на проживание, чтобы компенсировать подорожание. Правда, делать это они будут постепенно, чтобы не ударить по спросу.
Впрочем, туроператоры, которые в начале сезона подписали договор на заполнение определенного количества мест в объектах размещения, повышения пока не почувствуют. Условия сотрудничества с ними могут быть пересмотрены только в зимнем сезоне, отмечают эксперты.
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