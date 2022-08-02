https://ria.ru/20220802/turtsiya-1806759098.html

Эксперты прогнозируют рост цен на отдых в Турции

Эксперты прогнозируют рост цен на отдых в Турции - РИА Новости, 02.08.2022

Эксперты прогнозируют рост цен на отдых в Турции

Участники туристического рынка не исключают увеличения стоимости отдыха в Турции из-за инфляции и роста расходов гостиниц, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:40

2022-08-02T18:40

2022-08-02T18:40

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Участники туристического рынка не исключают увеличения стоимости отдыха в Турции из-за инфляции и роста расходов гостиниц, сообщает Profi.Travel.Цены на продукты питания и напитки, которые закупают отели в Турции, за год существенно выросли, причем по ряду позиций инфляция достигла трехзначных значений, пишут местные СМИ.Так, по данным поставщиков продуктов питания, больше всего подорожало пиво, которое закупают турецкие гостиницы, — на 483 процента. На втором месте специи, цена увеличилась на 422 процента. Мясо стало дороже на 130 процентов, птица — на 150 процентов. Стоимость рыбы взлетела еще заметнее — от 150 до 305 процентов. За молоко отелям приходится платить больше на 142 процента, а за йогурт — на 124 процента. Причем поставщики молочных продуктов повышают цены раз в два месяца.Ассортимент фруктов на столах ресторанов при отелях уже вскоре может сократиться: стоимость арбузов выросла за год на 331 процент, дынь — на 208 процентов.Траты гостиниц на коммуналку тоже растут: электроэнергия стала обходиться на 16 процентов дороже, чем в 2021 году, а природный газ — сразу на 148 процентов.При высокой инфляции многие места размещения повысили зарплаты сотрудникам — примерно на 50 процентов.Расходы отелей в евро выросли в среднем на 20 процентов, отмечают эксперты. Они не исключают, что владельцы поднимут тарифы на проживание, чтобы компенсировать подорожание. Правда, делать это они будут постепенно, чтобы не ударить по спросу.Впрочем, туроператоры, которые в начале сезона подписали договор на заполнение определенного количества мест в объектах размещения, повышения пока не почувствуют. Условия сотрудничества с ними могут быть пересмотрены только в зимнем сезоне, отмечают эксперты.

https://ria.ru/20220719/puteshestviya-1803280951.html

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, куда поехать в выходные, отели, гостиницы, отдых на море, анталья (провинция), кемер