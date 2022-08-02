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Турция заявит США о неприемлемости условий при закупке F-16, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2022
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Турция заявит США о неприемлемости условий при закупке F-16, сообщили СМИ
Турция заявит США о неприемлемости условий при закупке F-16, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2022
Турция заявит США о неприемлемости условий при закупке F-16, сообщили СМИ
Анкара на переговорах с Вашингтоном 15 августа в США заявит о неприемлемости каких-либо условий при закупке американских истребителей F-16, сообщил гостелеканал РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:44
2022-08-02T10:47
в мире
джо байден
кириакос мицотакис
греция
сша
турция
конгресс сша
f-16
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Анкара на переговорах с Вашингтоном 15 августа в США заявит о неприемлемости каких-либо условий при закупке американских истребителей F-16, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на свои источники.Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей."Ожидается, что делегация Великого национального собрания (парламента) Турции проведет переговоры в американском конгрессе против провокационных действий и инициатив греческого лобби. На переговорах также будет подчеркнуто стратегическое партнерство между Турцией и Соединенными Штатами. Тезисы Турции будут разъяснены, и будет подчеркнуто, что продажи с условиями не принимаются", - передал телеканал.
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греция
сша
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в мире, джо байден, кириакос мицотакис, греция, сша, турция, конгресс сша, f-16
10:44 02.08.2022 (обновлено: 10:47 02.08.2022)
 
Турция заявит США о неприемлемости условий при закупке F-16, сообщили СМИ

TRT Haber: Турция заявит США о неприемлемости условий при закупке истребителей F-16

© AP Photo / Wally SantanaИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Wally Santana
Истребитель F-16. Архивное фото
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Анкара на переговорах с Вашингтоном 15 августа в США заявит о неприемлемости каких-либо условий при закупке американских истребителей F-16, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на свои источники.
Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.
"Ожидается, что делегация Великого национального собрания (парламента) Турции проведет переговоры в американском конгрессе против провокационных действий и инициатив греческого лобби. На переговорах также будет подчеркнуто стратегическое партнерство между Турцией и Соединенными Штатами. Тезисы Турции будут разъяснены, и будет подчеркнуто, что продажи с условиями не принимаются", - передал телеканал.
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В миреДжо БайденКириакос МицотакисГрецияСШАТурцияКонгресс СШАF-16
 
 
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