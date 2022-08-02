https://ria.ru/20220802/turtsiya-1806591000.html

Турция заявит США о неприемлемости условий при закупке F-16, сообщили СМИ

Турция заявит США о неприемлемости условий при закупке F-16, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2022

Турция заявит США о неприемлемости условий при закупке F-16, сообщили СМИ

Анкара на переговорах с Вашингтоном 15 августа в США заявит о неприемлемости каких-либо условий при закупке американских истребителей F-16, сообщил гостелеканал РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:44

2022-08-02T10:44

2022-08-02T10:47

в мире

джо байден

кириакос мицотакис

греция

сша

турция

конгресс сша

f-16

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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Анкара на переговорах с Вашингтоном 15 августа в США заявит о неприемлемости каких-либо условий при закупке американских истребителей F-16, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на свои источники.Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей."Ожидается, что делегация Великого национального собрания (парламента) Турции проведет переговоры в американском конгрессе против провокационных действий и инициатив греческого лобби. На переговорах также будет подчеркнуто стратегическое партнерство между Турцией и Соединенными Штатами. Тезисы Турции будут разъяснены, и будет подчеркнуто, что продажи с условиями не принимаются", - передал телеканал.

https://ria.ru/20220621/turtsiya-1797090402.html

греция

сша

турция

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Дарья Буймова

в мире, джо байден, кириакос мицотакис, греция, сша, турция, конгресс сша, f-16