10:44 02.08.2022 (обновлено: 10:47 02.08.2022)
Турция заявит США о неприемлемости условий при закупке F-16, сообщили СМИ
TRT Haber: Турция заявит США о неприемлемости условий при закупке истребителей F-16
© AP Photo / Wally SantanaИстребитель F-16
© AP Photo / Wally Santana
Истребитель F-16. Архивное фото
АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Анкара на переговорах с Вашингтоном 15 августа в США заявит о неприемлемости каких-либо условий при закупке американских истребителей F-16, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на свои источники.
Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.
"Ожидается, что делегация Великого национального собрания (парламента) Турции проведет переговоры в американском конгрессе против провокационных действий и инициатив греческого лобби. На переговорах также будет подчеркнуто стратегическое партнерство между Турцией и Соединенными Штатами. Тезисы Турции будут разъяснены, и будет подчеркнуто, что продажи с условиями не принимаются", - передал телеканал.