https://ria.ru/20220802/toplivo-1806678947.html

"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо

"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо - РИА Новости, 02.08.2022

"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо

Жители Кишинева обеспокоены высокими ценами на бензин и газ. По их словам, за год газ подорожал в четыре-пять раз, а топливо — в два раза.

2022-08-02T14:47

2022-08-02T14:47

2022-08-02T15:12

топливо

молдавия

цены

энергетический кризис

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Однако, по данным Национального агентства по регулированию в энергетике, стоимость 98 бензина демонстрировала рост с февраля 2022 года, когда литр топлива стоил 1,25 доллара, и достигла максимума в 1,85 доллара за литр в середине июля. В октябре 2021 года российская компания "Газпром" подписала контракт о поставках газа с молдавской стороной сроком на пять лет при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаз" в 2022-м. Сообщается, что ее планируют погасить в течение пяти лет с учетом пени.

молдавия

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2022

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева о ценах на топливо Жители Кишинева обеспокоены высокими ценами на бензин и газ. По их словам, за год газ подорожал в 4-5 раз, а топливо – в два раза. Однако, по данным Национального агентства по регулированию в энергетике, стоимость 98 бензина демонстрировала рост с февраля 2022 года, когда литр топлива стоил 1,25 долларов, и достигла максимума в 1,85 долларов за литр в середине июля. В октябре 2021 года российская компания "Газпром" подписала контракт о поставках газа с молдавской стороной сроком на пять лет при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаз" в 2022 году. Сообщается, что ее планируют погасить в течение пяти лет с учетом пени. 2022-08-02T14:47 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

топливо, молдавия, цены, энергетический кризис , видео