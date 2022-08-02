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"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо - РИА Новости, 02.08.2022
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"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо
"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо - РИА Новости, 02.08.2022
"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо
Жители Кишинева обеспокоены высокими ценами на бензин и газ. По их словам, за год газ подорожал в четыре-пять раз, а топливо — в два раза.
2022-08-02T14:47
2022-08-02T15:12
топливо
молдавия
цены
энергетический кризис
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Однако, по данным Национального агентства по регулированию в энергетике, стоимость 98 бензина демонстрировала рост с февраля 2022 года, когда литр топлива стоил 1,25 доллара, и достигла максимума в 1,85 доллара за литр в середине июля. В октябре 2021 года российская компания "Газпром" подписала контракт о поставках газа с молдавской стороной сроком на пять лет при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаз" в 2022-м. Сообщается, что ее планируют погасить в течение пяти лет с учетом пени.
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"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева о ценах на топливо
Жители Кишинева обеспокоены высокими ценами на бензин и газ. По их словам, за год газ подорожал в 4-5 раз, а топливо – в два раза. Однако, по данным Национального агентства по регулированию в энергетике, стоимость 98 бензина демонстрировала рост с февраля 2022 года, когда литр топлива стоил 1,25 долларов, и достигла максимума в 1,85 долларов за литр в середине июля. В октябре 2021 года российская компания "Газпром" подписала контракт о поставках газа с молдавской стороной сроком на пять лет при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаз" в 2022 году. Сообщается, что ее планируют погасить в течение пяти лет с учетом пени.
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топливо, молдавия, цены, энергетический кризис , видео
"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо
Жители Кишинева обеспокоены высокими ценами на бензин и газ. По их словам, за год газ подорожал в четыре-пять раз, а топливо — в два раза.
2022-08-02T14:47
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14:47 02.08.2022 (обновлено: 15:12 02.08.2022)
 

"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо

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Жители Кишинева обеспокоены высокими ценами на бензин и газ. По их словам, за год газ подорожал в четыре-пять раз, а топливо — в два раза.
Однако, по данным Национального агентства по регулированию в энергетике, стоимость 98 бензина демонстрировала рост с февраля 2022 года, когда литр топлива стоил 1,25 доллара, и достигла максимума в 1,85 доллара за литр в середине июля.
В октябре 2021 года российская компания "Газпром" подписала контракт о поставках газа с молдавской стороной сроком на пять лет при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаз" в 2022-м. Сообщается, что ее планируют погасить в течение пяти лет с учетом пени.
 
ТопливоМолдавияЦеныЭнергетический кризис
 
 
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