https://ria.ru/20220802/toplivo-1806678947.html
"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо
"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо - РИА Новости, 02.08.2022
"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо
Жители Кишинева обеспокоены высокими ценами на бензин и газ. По их словам, за год газ подорожал в четыре-пять раз, а топливо — в два раза.
2022-08-02T14:47
2022-08-02T14:47
2022-08-02T15:12
топливо
молдавия
цены
энергетический кризис
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Однако, по данным Национального агентства по регулированию в энергетике, стоимость 98 бензина демонстрировала рост с февраля 2022 года, когда литр топлива стоил 1,25 доллара, и достигла максимума в 1,85 доллара за литр в середине июля. В октябре 2021 года российская компания "Газпром" подписала контракт о поставках газа с молдавской стороной сроком на пять лет при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаз" в 2022-м. Сообщается, что ее планируют погасить в течение пяти лет с учетом пени.
молдавия
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806671131_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e98954f4fd28c1b799d636502d6c4683.jpg
"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева о ценах на топливо
Жители Кишинева обеспокоены высокими ценами на бензин и газ. По их словам, за год газ подорожал в 4-5 раз, а топливо – в два раза.
Однако, по данным Национального агентства по регулированию в энергетике, стоимость 98 бензина демонстрировала рост с февраля 2022 года, когда литр топлива стоил 1,25 долларов, и достигла максимума в 1,85 долларов за литр в середине июля.
В октябре 2021 года российская компания "Газпром" подписала контракт о поставках газа с молдавской стороной сроком на пять лет при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаз" в 2022 году. Сообщается, что ее планируют погасить в течение пяти лет с учетом пени.
2022-08-02T14:47
true
PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
топливо, молдавия, цены, энергетический кризис , видео
"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо
Жители Кишинева обеспокоены высокими ценами на бензин и газ. По их словам, за год газ подорожал в четыре-пять раз, а топливо — в два раза.
2022-08-02T14:47
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PT2M04S
14:47 02.08.2022 (обновлено: 15:12 02.08.2022)
"Не знаем, как будем зимовать": жители Кишинева — о ценах на топливо
Жители Кишинева обеспокоены высокими ценами на бензин и газ. По их словам, за год газ подорожал в четыре-пять раз, а топливо — в два раза.