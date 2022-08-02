https://ria.ru/20220802/tekhnikum-1806799734.html

Украинские боевики оборудовали опорный пункт в техникуме в Славянске

Украинские боевики оборудовали опорный пункт в техникуме в Славянске - РИА Новости, 02.08.2022

Украинские боевики оборудовали опорный пункт в техникуме в Славянске

Украинские националистические формирования оборудовали опорный пункт в зданиях техникума аграрного университета в Славянске на подконтрольной Киеву территории... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T21:42

2022-08-02T21:42

2022-08-02T21:42

специальная военная операция на украине

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национальный центр управления обороной рф

украина

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские националистические формирования оборудовали опорный пункт в зданиях техникума аграрного университета в Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР, не уведомив местное население, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях техникума национального аграрного университета (ул. Свободы) украинскими националистами оборудован опорный пункт, на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась", - сообщил Мизинцев.Также, по его словам, в Харькове во дворце спорта (проспект Петра Григоренко) сосредоточены подразделения украинских войск, оборудованы склады вооружения и боеприпасов, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено."В Днепре на прилегающей территории техникума железнодорожного транспорта (проспект Пушкина) боевики украинских вооруженных формирований разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО", - заявил генерал.Также он сообщил, что в Одессе на верхних этажах жилых домов на улице Спартаковская боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции ПЗРК."Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве "живого щита", - уточнил Мизинцев.

https://ria.ru/20220802/evakuatsiya-1806799590.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, днепр (город), одесса, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина, вооруженные силы украины