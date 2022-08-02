Украинские боевики оборудовали опорный пункт в техникуме в Славянске
Минобороны: украинские боевики оборудовали опорный пункт в зданиях техникума в Славянске
Украинские военные около города Славянска. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские националистические формирования оборудовали опорный пункт в зданиях техникума аграрного университета в Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР, не уведомив местное население, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях техникума национального аграрного университета (ул. Свободы) украинскими националистами оборудован опорный пункт, на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась", - сообщил Мизинцев.
Также, по его словам, в Харькове во дворце спорта (проспект Петра Григоренко) сосредоточены подразделения украинских войск, оборудованы склады вооружения и боеприпасов, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.
"В Днепре на прилегающей территории техникума железнодорожного транспорта (проспект Пушкина) боевики украинских вооруженных формирований разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО", - заявил генерал.
Также он сообщил, что в Одессе на верхних этажах жилых домов на улице Спартаковская боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции ПЗРК.
"Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве "живого щита", - уточнил Мизинцев.