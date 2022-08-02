https://ria.ru/20220802/tayvan-1806777593.html

Глава администрации Тайваня встретится с Пелоси в среду

Глава администрации Тайваня встретится с Пелоси в среду - РИА Новости, 02.08.2022

Глава администрации Тайваня встретится с Пелоси в среду

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь встретится с делегацией США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в среду утром, говорится в сообщении, РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:24

2022-08-02T19:24

2022-08-02T19:24

в мире

тайвань

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конгресс сша

оон

чжан цзюнь

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь встретится с делегацией США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в среду утром, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте офиса главы администрации острова в Facebook*.Сообщается, что в ходе встречи будут обсуждаться сотрудничество США и Тайваня, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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