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Глава администрации Тайваня встретится с Пелоси в среду - РИА Новости, 02.08.2022
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Глава администрации Тайваня встретится с Пелоси в среду
Глава администрации Тайваня встретится с Пелоси в среду - РИА Новости, 02.08.2022
Глава администрации Тайваня встретится с Пелоси в среду
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь встретится с делегацией США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в среду утром, говорится в сообщении, РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:24
2022-08-02T19:24
в мире
тайвань
сша
китай
конгресс сша
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чжан цзюнь
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь встретится с делегацией США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в среду утром, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте офиса главы администрации острова в Facebook*.Сообщается, что в ходе встречи будут обсуждаться сотрудничество США и Тайваня, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, тайвань, сша, китай, конгресс сша, оон, чжан цзюнь, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
19:24 02.08.2022
 
Глава администрации Тайваня встретится с Пелоси в среду

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проведет переговоры с Пелоси в среду

© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь встретится с делегацией США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в среду утром, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте офиса главы администрации острова в Facebook*.
"Администрация острова искренне приветствует визит спикера Пелоси на Тайвань. Глава администрации Цай примет делегацию у себя в офисе завтра утром, 3 августа", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе встречи будут обсуждаться сотрудничество США и Тайваня, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.
Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреТайваньСШАКитайКонгресс СШАООНЧжан ЦзюньНэнси ПелосиВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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