Глава администрации Тайваня встретится с Пелоси в среду
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проведет переговоры с Пелоси в среду
© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь встретится с делегацией США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в среду утром, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте офиса главы администрации острова в Facebook*.
"Администрация острова искренне приветствует визит спикера Пелоси на Тайвань. Глава администрации Цай примет делегацию у себя в офисе завтра утром, 3 августа", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе встречи будут обсуждаться сотрудничество США и Тайваня, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.
Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская