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Тайбэй заявил, что китайские Су-35 не пересекали Тайваньский пролив - РИА Новости, 02.08.2022
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Тайбэй заявил, что китайские Су-35 не пересекали Тайваньский пролив
Тайбэй заявил, что китайские Су-35 не пересекали Тайваньский пролив - РИА Новости, 02.08.2022
Тайбэй заявил, что китайские Су-35 не пересекали Тайваньский пролив
Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая не пересекали Тайваньский пролив, заявил во вторник официальный представитель министерства обороны... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:35
2022-08-02T18:48
в мире
китай
су-35
тайвань
сша
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая не пересекали Тайваньский пролив, заявил во вторник официальный представитель министерства обороны Тайваня Сунь Лифан, комментируя соответствующие сообщения китайских СМИ.Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что "истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив"."Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая не пересекали Тайваньский пролив, однако другие модели самолетов пересекали "срединную линию". Министерство обороны принимает меры, чтобы реагировать на ситуацию", - цитирует Сунь Лифана тайваньский телеканал TVBS.
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в мире, китай, су-35, тайвань, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
18:35 02.08.2022 (обновлено: 18:48 02.08.2022)
 
Тайбэй заявил, что китайские Су-35 не пересекали Тайваньский пролив

Минобороны Тайваня опровергло информацию о пересечении пролива китайскими Су-35

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня
Военнослужащий армии Тайваня - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая не пересекали Тайваньский пролив, заявил во вторник официальный представитель министерства обороны Тайваня Сунь Лифан, комментируя соответствующие сообщения китайских СМИ.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что "истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив".
"Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая не пересекали Тайваньский пролив, однако другие модели самолетов пересекали "срединную линию". Министерство обороны принимает меры, чтобы реагировать на ситуацию", - цитирует Сунь Лифана тайваньский телеканал TVBS.
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