https://ria.ru/20220802/tayvan-1806761342.html
Тайбэй заявил, что китайские Су-35 не пересекали Тайваньский пролив
Тайбэй заявил, что китайские Су-35 не пересекали Тайваньский пролив - РИА Новости, 02.08.2022
Тайбэй заявил, что китайские Су-35 не пересекали Тайваньский пролив
Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая не пересекали Тайваньский пролив, заявил во вторник официальный представитель министерства обороны... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:35
2022-08-02T18:35
2022-08-02T18:48
в мире
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визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая не пересекали Тайваньский пролив, заявил во вторник официальный представитель министерства обороны Тайваня Сунь Лифан, комментируя соответствующие сообщения китайских СМИ.Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что "истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив"."Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая не пересекали Тайваньский пролив, однако другие модели самолетов пересекали "срединную линию". Министерство обороны принимает меры, чтобы реагировать на ситуацию", - цитирует Сунь Лифана тайваньский телеканал TVBS.
https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, су-35, тайвань, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
18:35 02.08.2022 (обновлено: 18:48 02.08.2022)
Тайбэй заявил, что китайские Су-35 не пересекали Тайваньский пролив
Минобороны Тайваня опровергло информацию о пересечении пролива китайскими Су-35