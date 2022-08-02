https://ria.ru/20220802/tayvan-1806714498.html

МИД Белоруссии выразил озабоченность возможным визитом Пелоси на Тайвань

МИД Белоруссии выразил озабоченность возможным визитом Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

МИД Белоруссии выразил озабоченность возможным визитом Пелоси на Тайвань

Белоруссия озабочена визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает такие действия Вашингтона деструктивными и надеется на выдержку... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:24

2022-08-02T16:24

2022-08-02T16:24

в мире

тайвань

китай

сша

белоруссия

мид белоруссии

нэнси пелоси

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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Белоруссия озабочена визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает такие действия Вашингтона деструктивными и надеется на выдержку руководства КНР и администрации Тайваня, говорится в заявлении белорусского МИД."С глубокой обеспокоенностью констатируем рост напряженности, спровоцированный безответственным упорством США в реализации визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань", - говорится в заявлении, распространенном во вторник.Подчеркивается, что "Республика Беларусь полностью разделяет озабоченность нашего стратегического партнера – Китайской Народной Республики – в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая и эскалацию ситуации"."Белорусская сторона поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива на основе принципа "одного Китая", а также предпринимаемые китайской стороной последовательные меры по воссоединению страны."Убеждены, что руководство Китая и представители администрации Тайваня, несмотря на провокации извне, смогут проявить выдержку и политическую мудрость, чтобы отвести ситуацию от критически опасной черты, за которой может последовать масштабная эскалация", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

тайвань

китай

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тайвань, китай, сша, белоруссия, мид белоруссии, нэнси пелоси