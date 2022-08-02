Рейтинг@Mail.ru
МИД Белоруссии выразил озабоченность возможным визитом Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/tayvan-1806714498.html
МИД Белоруссии выразил озабоченность возможным визитом Пелоси на Тайвань
МИД Белоруссии выразил озабоченность возможным визитом Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
МИД Белоруссии выразил озабоченность возможным визитом Пелоси на Тайвань
Белоруссия озабочена визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает такие действия Вашингтона деструктивными и надеется на выдержку... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:24
2022-08-02T16:24
в мире
тайвань
китай
сша
белоруссия
мид белоруссии
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_0:78:3139:1844_1920x0_80_0_0_eb846eac37e5cd4fb60b4cca4ff1274c.jpg
МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Белоруссия озабочена визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает такие действия Вашингтона деструктивными и надеется на выдержку руководства КНР и администрации Тайваня, говорится в заявлении белорусского МИД."С глубокой обеспокоенностью констатируем рост напряженности, спровоцированный безответственным упорством США в реализации визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань", - говорится в заявлении, распространенном во вторник.Подчеркивается, что "Республика Беларусь полностью разделяет озабоченность нашего стратегического партнера – Китайской Народной Республики – в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая и эскалацию ситуации"."Белорусская сторона поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива на основе принципа "одного Китая", а также предпринимаемые китайской стороной последовательные меры по воссоединению страны."Убеждены, что руководство Китая и представители администрации Тайваня, несмотря на провокации извне, смогут проявить выдержку и политическую мудрость, чтобы отвести ситуацию от критически опасной черты, за которой может последовать масштабная эскалация", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html
https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html
тайвань
китай
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_c02ff30bd22b49465091ff2ab703f56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, сша, белоруссия, мид белоруссии, нэнси пелоси
16:24 02.08.2022
 
МИД Белоруссии выразил озабоченность возможным визитом Пелоси на Тайвань

МИД Белоруссии выразил надежду на выдержку Китая и Тайваня из-за ситуации с визитом Пелоси

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Белоруссия озабочена визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает такие действия Вашингтона деструктивными и надеется на выдержку руководства КНР и администрации Тайваня, говорится в заявлении белорусского МИД.
"С глубокой обеспокоенностью констатируем рост напряженности, спровоцированный безответственным упорством США в реализации визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань", - говорится в заявлении, распространенном во вторник.
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений Хань Куанг - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 08:00
И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США
Подчеркивается, что "Республика Беларусь полностью разделяет озабоченность нашего стратегического партнера – Китайской Народной Республики – в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая и эскалацию ситуации".
"Белорусская сторона поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива на основе принципа "одного Китая", а также предпринимаемые китайской стороной последовательные меры по воссоединению страны.
"Убеждены, что руководство Китая и представители администрации Тайваня, несмотря на провокации извне, смогут проявить выдержку и политическую мудрость, чтобы отвести ситуацию от критически опасной черты, за которой может последовать масштабная эскалация", - добавили в МИД.
Авианосец Рональд Рейган в порту Гонконга - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 08:00
"Этого хватит для удара". Что приготовил Китай американским авианосцам
 
В миреТайваньКитайСШАБелоруссияМИД БелоруссииНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала