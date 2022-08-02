МИД Белоруссии выразил озабоченность возможным визитом Пелоси на Тайвань
МИД Белоруссии выразил надежду на выдержку Китая и Тайваня из-за ситуации с визитом Пелоси
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Белоруссия озабочена визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает такие действия Вашингтона деструктивными и надеется на выдержку руководства КНР и администрации Тайваня, говорится в заявлении белорусского МИД.
"С глубокой обеспокоенностью констатируем рост напряженности, спровоцированный безответственным упорством США в реализации визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань", - говорится в заявлении, распространенном во вторник.
Подчеркивается, что "Республика Беларусь полностью разделяет озабоченность нашего стратегического партнера – Китайской Народной Республики – в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая и эскалацию ситуации".
"Белорусская сторона поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива на основе принципа "одного Китая", а также предпринимаемые китайской стороной последовательные меры по воссоединению страны.
"Убеждены, что руководство Китая и представители администрации Тайваня, несмотря на провокации извне, смогут проявить выдержку и политическую мудрость, чтобы отвести ситуацию от критически опасной черты, за которой может последовать масштабная эскалация", - добавили в МИД.