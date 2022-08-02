17:02 02.08.2022 (обновлено: 16:10 04.08.2022)
Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыРедких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы
Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды обнаружили редких светлячков на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды смогли понаблюдать за светляком обыкновенным, занесенным под первой категорией редкости (исчезающие виды - ред.) в Красную книгу Москвы, в природном комплексе Зеленограда. Также светлячки были замечены в заказниках "Долгие пруды" и "Долина реки Сходни в Куркино". Уникальный природный комплекс Зеленограда раскроет горожанам свои тайны и познакомит с удивительными явлениями природы, стоит лишь внимательнее приглядеться. Одно из таких чудес комплексного заказника - тропа зеленоградских светляков, которая находится около 11-го микрорайона. В разгар светлячкового сезона, который приходится на июль - начало августа, здесь можно увидеть множество светящихся жучков. Видимо, это открытое, с влажными участками место очень привлекательно для этих маленьких "фонариков", - заявили в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что из всего разнообразия видов светлячков на природных территориях Москвы обитает всего один - светляк обыкновенный.