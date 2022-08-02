https://ria.ru/20220802/svetlyachki-1807261210.html

Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы

Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы - РИА Новости, 04.08.2022

Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы

Специалисты Мосприроды обнаружили редких светлячков на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-02T17:02

2022-08-02T17:02

2022-08-04T16:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

общество

зеленоград

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

мосприрода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807262168_0:824:1274:1541_1920x0_80_0_0_144e796ec6404d5cc7d961ec69f399f8.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды обнаружили редких светлячков на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды смогли понаблюдать за светляком обыкновенным, занесенным под первой категорией редкости (исчезающие виды - ред.) в Красную книгу Москвы, в природном комплексе Зеленограда. Также светлячки были замечены в заказниках "Долгие пруды" и "Долина реки Сходни в Куркино". Уникальный природный комплекс Зеленограда раскроет горожанам свои тайны и познакомит с удивительными явлениями природы, стоит лишь внимательнее приглядеться. Одно из таких чудес комплексного заказника - тропа зеленоградских светляков, которая находится около 11-го микрорайона. В разгар светлячкового сезона, который приходится на июль - начало августа, здесь можно увидеть множество светящихся жучков. Видимо, это открытое, с влажными участками место очень привлекательно для этих маленьких "фонариков", - заявили в пресс-службе.В департаменте рассказали, что из всего разнообразия видов светлячков на природных территориях Москвы обитает всего один - светляк обыкновенный.

https://ria.ru/20220729/zhivotnye-1806688848.html

москва

зеленоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество, зеленоград, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, мосприрода