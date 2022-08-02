Рейтинг@Mail.ru
Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220802/svetlyachki-1807261210.html
Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы
Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы - РИА Новости, 04.08.2022
Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы
Специалисты Мосприроды обнаружили редких светлячков на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-02T17:02
2022-08-04T16:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
зеленоград
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807262168_0:824:1274:1541_1920x0_80_0_0_144e796ec6404d5cc7d961ec69f399f8.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды обнаружили редких светлячков на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды смогли понаблюдать за светляком обыкновенным, занесенным под первой категорией редкости (исчезающие виды - ред.) в Красную книгу Москвы, в природном комплексе Зеленограда. Также светлячки были замечены в заказниках "Долгие пруды" и "Долина реки Сходни в Куркино". Уникальный природный комплекс Зеленограда раскроет горожанам свои тайны и познакомит с удивительными явлениями природы, стоит лишь внимательнее приглядеться. Одно из таких чудес комплексного заказника - тропа зеленоградских светляков, которая находится около 11-го микрорайона. В разгар светлячкового сезона, который приходится на июль - начало августа, здесь можно увидеть множество светящихся жучков. Видимо, это открытое, с влажными участками место очень привлекательно для этих маленьких "фонариков", - заявили в пресс-службе.В департаменте рассказали, что из всего разнообразия видов светлячков на природных территориях Москвы обитает всего один - светляк обыкновенный.
https://ria.ru/20220729/zhivotnye-1806688848.html
москва
зеленоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807262168_0:771:1274:1727_1920x0_80_0_0_301437ebe8195c95fdb1e3d6b751741c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, общество, зеленоград, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, мосприрода
17:02 02.08.2022 (обновлено: 16:10 04.08.2022)
 

Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыРедких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы
Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды обнаружили редких светлячков на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды смогли понаблюдать за светляком обыкновенным, занесенным под первой категорией редкости (исчезающие виды - ред.) в Красную книгу Москвы, в природном комплексе Зеленограда. Также светлячки были замечены в заказниках "Долгие пруды" и "Долина реки Сходни в Куркино". Уникальный природный комплекс Зеленограда раскроет горожанам свои тайны и познакомит с удивительными явлениями природы, стоит лишь внимательнее приглядеться. Одно из таких чудес комплексного заказника - тропа зеленоградских светляков, которая находится около 11-го микрорайона. В разгар светлячкового сезона, который приходится на июль - начало августа, здесь можно увидеть множество светящихся жучков. Видимо, это открытое, с влажными участками место очень привлекательно для этих маленьких "фонариков", - заявили в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что из всего разнообразия видов светлячков на природных территориях Москвы обитает всего один - светляк обыкновенный.
Белка в парке на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 11:04Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Звери и птицы на природных территориях Москвы нормально переносят зной
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбществоЗеленоградДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыМосприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала