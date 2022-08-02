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Имя генерал-майора Суховецкого присвоено колледжу в Новороссийске - РИА Новости, 02.08.2022
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Имя генерал-майора Суховецкого присвоено колледжу в Новороссийске
Имя генерал-майора Суховецкого присвоено колледжу в Новороссийске - РИА Новости, 02.08.2022
Имя генерал-майора Суховецкого присвоено колледжу в Новороссийске
Имя генерал-майора Андрея Суховецкого, погибшего при выполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине, присвоено Новороссийскому колледжу... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:30
2022-08-02T15:30
общество
сергей алтухов
новороссийск
краснодар
россия
госдума рф
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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Имя генерал-майора Андрея Суховецкого, погибшего при выполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине, присвоено Новороссийскому колледжу радиоэлектронного приборостроения, сообщается в постановлении на сайте администрации города Новороссийска."Принято единогласное решение о присвоении ГБПОУ КК "Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения" имени генерал-майора Суховецкого Андрея Александровича", - говорится в постановлении.Об увековечении памяти героя ходатайствовал депутат Госдумы по Туапсинскому избирательному округу Сергей Алтухов. Новороссийские власти поддержали эту инициативу."Знал Андрея Александровича лично. Большая часть его жизни связана с 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизией в Новороссийске. Он был настоящим десантником - высококлассным профессионалом, самоотверженным и мудрым командиром", - пишет Алтухов в Telegram-канале.Генерал-майор Андрей Суховецкий погиб в первые дни спецоперации, 28 февраля 2022 года. В Краснодаре в канун Дня России в память о герое появился мурал на стене гимназии №25.
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общество, сергей алтухов, новороссийск, краснодар, россия, госдума рф
15:30 02.08.2022
 
Имя генерал-майора Суховецкого присвоено колледжу в Новороссийске

Имя погибшего на Украине генерал-майора Суховецкого присвоили колледжу в Новороссийске

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГраффити с изображением генерала-майора Андрея Суховецкого, погибшего в ходе спецоперации на Украине, в Краснодаре
Граффити с изображением генерала-майора Андрея Суховецкого, погибшего в ходе спецоперации на Украине, в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Граффити с изображением генерала-майора Андрея Суховецкого, погибшего в ходе спецоперации на Украине, в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Имя генерал-майора Андрея Суховецкого, погибшего при выполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине, присвоено Новороссийскому колледжу радиоэлектронного приборостроения, сообщается в постановлении на сайте администрации города Новороссийска.
"Принято единогласное решение о присвоении ГБПОУ КК "Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения" имени генерал-майора Суховецкого Андрея Александровича", - говорится в постановлении.
Об увековечении памяти героя ходатайствовал депутат Госдумы по Туапсинскому избирательному округу Сергей Алтухов. Новороссийские власти поддержали эту инициативу.
"Знал Андрея Александровича лично. Большая часть его жизни связана с 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизией в Новороссийске. Он был настоящим десантником - высококлассным профессионалом, самоотверженным и мудрым командиром", - пишет Алтухов в Telegram-канале.
Генерал-майор Андрей Суховецкий погиб в первые дни спецоперации, 28 февраля 2022 года. В Краснодаре в канун Дня России в память о герое появился мурал на стене гимназии №25.
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