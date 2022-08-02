Имя генерал-майора Суховецкого присвоено колледжу в Новороссийске
Имя погибшего на Украине генерал-майора Суховецкого присвоили колледжу в Новороссийске
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГраффити с изображением генерала-майора Андрея Суховецкого, погибшего в ходе спецоперации на Украине, в Краснодаре
Граффити с изображением генерала-майора Андрея Суховецкого, погибшего в ходе спецоперации на Украине, в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Имя генерал-майора Андрея Суховецкого, погибшего при выполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине, присвоено Новороссийскому колледжу радиоэлектронного приборостроения, сообщается в постановлении на сайте администрации города Новороссийска.
"Принято единогласное решение о присвоении ГБПОУ КК "Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения" имени генерал-майора Суховецкого Андрея Александровича", - говорится в постановлении.
Об увековечении памяти героя ходатайствовал депутат Госдумы по Туапсинскому избирательному округу Сергей Алтухов. Новороссийские власти поддержали эту инициативу.
"Знал Андрея Александровича лично. Большая часть его жизни связана с 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизией в Новороссийске. Он был настоящим десантником - высококлассным профессионалом, самоотверженным и мудрым командиром", - пишет Алтухов в Telegram-канале.
Генерал-майор Андрей Суховецкий погиб в первые дни спецоперации, 28 февраля 2022 года. В Краснодаре в канун Дня России в память о герое появился мурал на стене гимназии №25.