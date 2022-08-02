https://ria.ru/20220802/sukhovetskiy-1806697190.html

Имя генерал-майора Суховецкого присвоено колледжу в Новороссийске

Имя генерал-майора Суховецкого присвоено колледжу в Новороссийске - РИА Новости, 02.08.2022

Имя генерал-майора Суховецкого присвоено колледжу в Новороссийске

Имя генерал-майора Андрея Суховецкого, погибшего при выполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине, присвоено Новороссийскому колледжу... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:30

2022-08-02T15:30

2022-08-02T15:30

общество

сергей алтухов

новороссийск

краснодар

россия

госдума рф

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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Имя генерал-майора Андрея Суховецкого, погибшего при выполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине, присвоено Новороссийскому колледжу радиоэлектронного приборостроения, сообщается в постановлении на сайте администрации города Новороссийска."Принято единогласное решение о присвоении ГБПОУ КК "Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения" имени генерал-майора Суховецкого Андрея Александровича", - говорится в постановлении.Об увековечении памяти героя ходатайствовал депутат Госдумы по Туапсинскому избирательному округу Сергей Алтухов. Новороссийские власти поддержали эту инициативу."Знал Андрея Александровича лично. Большая часть его жизни связана с 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизией в Новороссийске. Он был настоящим десантником - высококлассным профессионалом, самоотверженным и мудрым командиром", - пишет Алтухов в Telegram-канале.Генерал-майор Андрей Суховецкий погиб в первые дни спецоперации, 28 февраля 2022 года. В Краснодаре в канун Дня России в память о герое появился мурал на стене гимназии №25.

https://ria.ru/20220720/omsk-1803670998.html

новороссийск

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей алтухов, новороссийск, краснодар, россия, госдума рф