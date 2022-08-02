https://ria.ru/20220802/sueverie-1806493686.html

"Суеверие с рациональной основой". Как отмечали Ильин день на самом деле

"Суеверие с рациональной основой". Как отмечали Ильин день на самом деле - РИА Новости, 02.08.2022

"Суеверие с рациональной основой". Как отмечали Ильин день на самом деле

Православные вспоминают библейского пророка Илию. Многие считают, что в его день нельзя работать и купаться в водоемах. Но священники говорят иное. О том, как... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:00

2022-08-02T08:00

2022-08-02T08:04

религия

лжедмитрий i

михаил васильев

москва

русская православная церковь

воздушно-десантные войска россии

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Православные вспоминают библейского пророка Илию. Многие считают, что в его день нельзя работать и купаться в водоемах. Но священники говорят иное. О том, как отмечают церковный праздник, — в материале РИА Новости.Строг, но справедливМало кто знает, но настоящее имя пророка Илии — Элийяху, что в переводе с древнееврейского означает "Яхве" или "Мой Бог". Оно как нельзя лучше характеризует святого, который в Писании предстает ревностным служителем веры и страхом для могущественных правителей.Однажды Илия обвинил израильского царя Ахава в идолопоклонстве. Жена правителя — финикиянка Иезавель — насаждала культ языческих богов Ваала и Астарты. Пророк предупредил Ахава: если он и его народ будут и дальше предаваться греху, то страну постигнет небесная кара."Жив Господь Бог Израилев, пред Котором я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову", — возвестил Илия. Так и случилось: засуха продолжалась три года.А однажды ревнитель и вовсе собственноручно убил языческих жрецов — настолько был предан единому Богу. Но это скорее исключения: пророк больше известен добрыми делами — то воскресит сына бедной вдовы, то заступится перед властителями за врагов.Однако простые верующие все равно воспринимают Илию как "грозного святого". Все дело в том, что с принятием христианства славяне наделили его чертами своего могущественного божества — Перуна. Например, пророку приписывают власть над грозой."В народе по-своему переиначили знаменитый эпизод из библейской Книги Царств — о том, как Илия был взят на небо на огненной колеснице. Отсюда — множество присказок. Например, когда гремит гром, люди говорят: "Это пророк божий едет на своей повозке", — поясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Но верующих гораздо больше волнует другое. Согласно церковному преданию, Илия станет одним из "двух свидетелей Апокалипсиса". Перед Страшным судом вместе с ветхозаветным Енохом (того тоже взяли живым на небеса) он вернется на землю в телесном обличье.Гроза урожаяВпрочем, православные убеждены: знаменитый библейский пророк все равно помогает людям. Как отмечают историки, его почитание на Руси усилилось после Смутного времени. В мае 1606-го по Москве пронесся набат с колокольни Ивана Великого — народ призывали восстать против Лжедмитрия I.Кто был зачинщиком — достоверно не известно, однако народная молва приписала изгнание самозванца святому.А спустя несколько десятилетий именно в златоглавой появилась традиция крестных ходов на Ильин день. Торжественная процессия во главе с патриархом шла от Лобного места на Красной площади до древнейшего столичного храма в честь пророка в районе Китай-города.Традиция жива до сих пор, причем не только в Москве. Аналогичные шествия проходят во многих регионах. Впрочем, Илья-пророк популярен не только из-за этого."Почти в каждом городе есть Ильинский храм. В честь него называли и населенные пункты. Видимо, непреклонность и ревностное отношение к вере нашло отклик в русских душах", — говорит церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Есть и сугубо народное почитание. Так, в предшествующие Ильину дню четверг и пятницу крестьяне прекращали всякие полевые работы. Очень боялись хоть как-то обидеть Илию — иначе тот нашлет грозу или, еще хуже, град. И тогда урожаю конец. Чтобы задобрить небесного покровителя, произносили разные заговоры. Церковь, правда, порицала эти обряды.Критиковали священники и другой обычай — "братчины". За такой трапезой в старину собиралась вся деревня. Главная роль отводилась мужчинам: они готовили угощение для праздничного стола. Заканчивалось все, как правило, массовыми гуляньями, хороводами, песнями и плясками.Повод уже не тотС размахом отмечают 2 августа и сегодня. Правда, повод уже другой: профессиональный праздник Воздушно-десантных войск. Совпадение с Ильиным днем случайное, но Русская православная церковь теперь именует пророка Илию покровителем "крылатой пехоты". Поэтому священники призывают всех причастных совершать в этот день только добрые дела."Конечно, незнание меры — это грех винопития. И неважно, какой у тебя повод. Настоящие десантники так не поступают. Я знаю многих офицеров, которые не употребляют спиртное даже по праздникам", — рассказывает духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев.В то же время существует поверье, что в Ильин день ни в коем случае нельзя работать. Священники уточняют: речь идет только о тяжелом физическом труде. Повседневную рутинную деятельность никто не запрещает.Есть еще одна примета: после Ильина дня нельзя купаться в водоемах. Эту фразу можно сегодня услышать даже от воцерковленных людей. А полтора века назад добавили бы: "Иначе русалки утащат на дно!" Однако духовенство поясняет: это народный миф, не имеющий ничего общего с православием."Но у этого суеверия, как и многих других, есть вполне рациональные основы. Дело в том, что в северных широтах в августе по ночам довольно холодно, вода быстро остывает. Поэтому в нее лучше не залезать, иначе могут быть судороги", — объясняет Макарий (Маркиш).То есть, отмечает иеромонах, запрет не без причины. "Просто со временем к нему добавилась своего рода мистическая составляющая".Главное, по его словам, — не запреты, а умеренность. Причем не только в один из самых популярных среди россиян церковных праздников.

https://ria.ru/20220724/katolichestvo-1804367597.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

лжедмитрий i, михаил васильев, москва, русская православная церковь, воздушно-десантные войска россии, аналитика - религия и мировоззрение