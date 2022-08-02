08:00 02.08.2022 (обновлено: 08:04 02.08.2022)
"Суеверие с рациональной основой". Как отмечали Ильин день на самом деле
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники празднования 86-й годовщины со дня образования ВДВ в Москве
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Православные вспоминают библейского пророка Илию. Многие считают, что в его день нельзя работать и купаться в водоемах. Но священники говорят иное. О том, как отмечают церковный праздник, — в материале РИА Новости.
Строг, но справедлив
Мало кто знает, но настоящее имя пророка Илии — Элийяху, что в переводе с древнееврейского означает "Яхве" или "Мой Бог". Оно как нельзя лучше характеризует святого, который в Писании предстает ревностным служителем веры и страхом для могущественных правителей.
Однажды Илия обвинил израильского царя Ахава в идолопоклонстве. Жена правителя — финикиянка Иезавель — насаждала культ языческих богов Ваала и Астарты. Пророк предупредил Ахава: если он и его народ будут и дальше предаваться греху, то страну постигнет небесная кара.
"Жив Господь Бог Израилев, пред Котором я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову", — возвестил Илия. Так и случилось: засуха продолжалась три года.
А однажды ревнитель и вовсе собственноручно убил языческих жрецов — настолько был предан единому Богу. Но это скорее исключения: пророк больше известен добрыми делами — то воскресит сына бедной вдовы, то заступится перед властителями за врагов.
Однако простые верующие все равно воспринимают Илию как "грозного святого". Все дело в том, что с принятием христианства славяне наделили его чертами своего могущественного божества — Перуна. Например, пророку приписывают власть над грозой.
"В народе по-своему переиначили знаменитый эпизод из библейской Книги Царств — о том, как Илия был взят на небо на огненной колеснице. Отсюда — множество присказок. Например, когда гремит гром, люди говорят: "Это пророк божий едет на своей повозке", — поясняет фольклорист Екатерина Дорохова.
© РИА Новости / / Перейти в фотобанкИкона "Восхождение Ильи Пророка". Икона Псковской школы. XIV-XV век. Репродукция. Государственный исторический музей
Икона "Восхождение Ильи Пророка". Икона Псковской школы. XIV-XV век. Репродукция. Государственный исторический музей
Но верующих гораздо больше волнует другое. Согласно церковному преданию, Илия станет одним из "двух свидетелей Апокалипсиса". Перед Страшным судом вместе с ветхозаветным Енохом (того тоже взяли живым на небеса) он вернется на землю в телесном обличье.
Гроза урожая
Впрочем, православные убеждены: знаменитый библейский пророк все равно помогает людям. Как отмечают историки, его почитание на Руси усилилось после Смутного времени. В мае 1606-го по Москве пронесся набат с колокольни Ивана Великого — народ призывали восстать против Лжедмитрия I.
Кто был зачинщиком — достоверно не известно, однако народная молва приписала изгнание самозванца святому.
А спустя несколько десятилетий именно в златоглавой появилась традиция крестных ходов на Ильин день. Торжественная процессия во главе с патриархом шла от Лобного места на Красной площади до древнейшего столичного храма в честь пророка в районе Китай-города.
Традиция жива до сих пор, причем не только в Москве. Аналогичные шествия проходят во многих регионах. Впрочем, Илья-пророк популярен не только из-за этого.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДесантники и священнослужители на улице Ильинке во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе
Десантники и священнослужители на улице Ильинке во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе
"Почти в каждом городе есть Ильинский храм. В честь него называли и населенные пункты. Видимо, непреклонность и ревностное отношение к вере нашло отклик в русских душах", — говорит церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
Есть и сугубо народное почитание. Так, в предшествующие Ильину дню четверг и пятницу крестьяне прекращали всякие полевые работы. Очень боялись хоть как-то обидеть Илию — иначе тот нашлет грозу или, еще хуже, град. И тогда урожаю конец. Чтобы задобрить небесного покровителя, произносили разные заговоры. Церковь, правда, порицала эти обряды.
Критиковали священники и другой обычай — "братчины". За такой трапезой в старину собиралась вся деревня. Главная роль отводилась мужчинам: они готовили угощение для праздничного стола. Заканчивалось все, как правило, массовыми гуляньями, хороводами, песнями и плясками.
Повод уже не тот
С размахом отмечают 2 августа и сегодня. Правда, повод уже другой: профессиональный праздник Воздушно-десантных войск. Совпадение с Ильиным днем случайное, но Русская православная церковь теперь именует пророка Илию покровителем "крылатой пехоты". Поэтому священники призывают всех причастных совершать в этот день только добрые дела.
"Конечно, незнание меры — это грех винопития. И неважно, какой у тебя повод. Настоящие десантники так не поступают. Я знаю многих офицеров, которые не употребляют спиртное даже по праздникам", — рассказывает духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев.
Празднование Дня ВДВ
В то же время существует поверье, что в Ильин день ни в коем случае нельзя работать. Священники уточняют: речь идет только о тяжелом физическом труде. Повседневную рутинную деятельность никто не запрещает.
Есть еще одна примета: после Ильина дня нельзя купаться в водоемах. Эту фразу можно сегодня услышать даже от воцерковленных людей. А полтора века назад добавили бы: "Иначе русалки утащат на дно!" Однако духовенство поясняет: это народный миф, не имеющий ничего общего с православием.
"Но у этого суеверия, как и многих других, есть вполне рациональные основы. Дело в том, что в северных широтах в августе по ночам довольно холодно, вода быстро остывает. Поэтому в нее лучше не залезать, иначе могут быть судороги", — объясняет Макарий (Маркиш).
То есть, отмечает иеромонах, запрет не без причины. "Просто со временем к нему добавилась своего рода мистическая составляющая".
Главное, по его словам, — не запреты, а умеренность. Причем не только в один из самых популярных среди россиян церковных праздников.