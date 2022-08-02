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Решение по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России, заявил юрист - РИА Новости, 02.08.2022
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Решение по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России, заявил юрист
Решение по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России, заявил юрист - РИА Новости, 02.08.2022
Решение по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России, заявил юрист
Признание украинского неонацистского батальона "Азов"* террористической организацией перекроет каналы финансирования в России, рассказал РИА Новости член... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:04
2022-08-02T17:04
россия
общество
украина
батальон "азов"
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Признание украинского неонацистского батальона "Азов"* террористической организацией перекроет каналы финансирования в России, рассказал РИА Новости член Комиссии АЮР по военному праву и правовому обеспечению национальной безопасности Дмитрий Липин.Во вторник Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, постановил суд. Таким образом, уже с сегодняшнего дня участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК РФ."Важность решения ВС РФ о признании "Азова"* террористической организацией состоит в том, что появилась возможность перекрыть каналы помощи неонацистам (финансовой помощи, вербовки), которая могла оказываться с территории России", - сказал эксперт.Он подчеркнул, что теперь россияне или иностранцы в РФ, желающие помочь боевикам "Азова"* ответят перед законом, согласно статье 205.1 УК РФ "содействие террористической деятельности". Юрист подчеркнул, что максимальное наказание по данной статье - до 20 лет лишения свободы."Именно поэтому уже сейчас всем, кто сознательно или несознательно ранее оказал любую помощь данному террористическому подразделению, стоит воспользоваться примечанием к данной статье, позволяющим избежать тяжкой ответственности в случае сообщения о подобном факте в российские правоохранительные органы", - подчеркнул Липин.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, общество, украина, батальон "азов"
17:04 02.08.2022
 
Решение по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России, заявил юрист

Юрист Липин: решение суда по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНовобранцы батальона "Азов"* в Киеве
Новобранцы батальона Азов* в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Новобранцы батальона "Азов"* в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Признание украинского неонацистского батальона "Азов"* террористической организацией перекроет каналы финансирования в России, рассказал РИА Новости член Комиссии АЮР по военному праву и правовому обеспечению национальной безопасности Дмитрий Липин.
Во вторник Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, постановил суд. Таким образом, уже с сегодняшнего дня участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК РФ.
Бойцы батальона “Азов”* - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Глава ОНК Москвы: в "Азове"* практиковалось людоедство
"Важность решения ВС РФ о признании "Азова"* террористической организацией состоит в том, что появилась возможность перекрыть каналы помощи неонацистам (финансовой помощи, вербовки), которая могла оказываться с территории России", - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что теперь россияне или иностранцы в РФ, желающие помочь боевикам "Азова"* ответят перед законом, согласно статье 205.1 УК РФ "содействие террористической деятельности". Юрист подчеркнул, что максимальное наказание по данной статье - до 20 лет лишения свободы.
"Именно поэтому уже сейчас всем, кто сознательно или несознательно ранее оказал любую помощь данному террористическому подразделению, стоит воспользоваться примечанием к данной статье, позволяющим избежать тяжкой ответственности в случае сообщения о подобном факте в российские правоохранительные органы", - подчеркнул Липин.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией
 
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