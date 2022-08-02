https://ria.ru/20220802/sud-1806728861.html
Решение по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России, заявил юрист
Решение по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России, заявил юрист - РИА Новости, 02.08.2022
Решение по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России, заявил юрист
Признание украинского неонацистского батальона "Азов"* террористической организацией перекроет каналы финансирования в России, рассказал РИА Новости член... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:04
2022-08-02T17:04
2022-08-02T17:04
россия
общество
украина
батальон "азов"
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Признание украинского неонацистского батальона "Азов"* террористической организацией перекроет каналы финансирования в России, рассказал РИА Новости член Комиссии АЮР по военному праву и правовому обеспечению национальной безопасности Дмитрий Липин.Во вторник Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, постановил суд. Таким образом, уже с сегодняшнего дня участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК РФ."Важность решения ВС РФ о признании "Азова"* террористической организацией состоит в том, что появилась возможность перекрыть каналы помощи неонацистам (финансовой помощи, вербовки), которая могла оказываться с территории России", - сказал эксперт.Он подчеркнул, что теперь россияне или иностранцы в РФ, желающие помочь боевикам "Азова"* ответят перед законом, согласно статье 205.1 УК РФ "содействие террористической деятельности". Юрист подчеркнул, что максимальное наказание по данной статье - до 20 лет лишения свободы."Именно поэтому уже сейчас всем, кто сознательно или несознательно ранее оказал любую помощь данному террористическому подразделению, стоит воспользоваться примечанием к данной статье, позволяющим избежать тяжкой ответственности в случае сообщения о подобном факте в российские правоохранительные органы", - подчеркнул Липин.* Запрещенная в России террористическая организация
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/lyudoedstvo-1806651860.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, украина, батальон "азов"
Решение по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России, заявил юрист
Юрист Липин: решение суда по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Признание украинского неонацистского батальона "Азов"* террористической организацией перекроет каналы финансирования в России, рассказал РИА Новости член Комиссии АЮР по военному праву и правовому обеспечению национальной безопасности Дмитрий Липин.
Во вторник Верховный суд России
признал батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, постановил суд. Таким образом, уже с сегодняшнего дня участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК РФ.
"Важность решения ВС РФ о признании "Азова"* террористической организацией состоит в том, что появилась возможность перекрыть каналы помощи неонацистам (финансовой помощи, вербовки), которая могла оказываться с территории России", - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что теперь россияне или иностранцы в РФ, желающие помочь боевикам "Азова"* ответят перед законом, согласно статье 205.1 УК РФ "содействие террористической деятельности". Юрист подчеркнул, что максимальное наказание по данной статье - до 20 лет лишения свободы.
"Именно поэтому уже сейчас всем, кто сознательно или несознательно ранее оказал любую помощь данному террористическому подразделению, стоит воспользоваться примечанием к данной статье, позволяющим избежать тяжкой ответственности в случае сообщения о подобном факте в российские правоохранительные органы", - подчеркнул Липин.
* Запрещенная в России террористическая организация