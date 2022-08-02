https://ria.ru/20220802/sud-1806728861.html

Решение по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России, заявил юрист

Решение по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России, заявил юрист - РИА Новости, 02.08.2022

Решение по "Азову"* лишит боевиков финансирования в России, заявил юрист

Признание украинского неонацистского батальона "Азов"* террористической организацией перекроет каналы финансирования в России, рассказал РИА Новости член... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:04

2022-08-02T17:04

2022-08-02T17:04

россия

общество

украина

батальон "азов"

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Признание украинского неонацистского батальона "Азов"* террористической организацией перекроет каналы финансирования в России, рассказал РИА Новости член Комиссии АЮР по военному праву и правовому обеспечению национальной безопасности Дмитрий Липин.Во вторник Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, постановил суд. Таким образом, уже с сегодняшнего дня участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК РФ."Важность решения ВС РФ о признании "Азова"* террористической организацией состоит в том, что появилась возможность перекрыть каналы помощи неонацистам (финансовой помощи, вербовки), которая могла оказываться с территории России", - сказал эксперт.Он подчеркнул, что теперь россияне или иностранцы в РФ, желающие помочь боевикам "Азова"* ответят перед законом, согласно статье 205.1 УК РФ "содействие террористической деятельности". Юрист подчеркнул, что максимальное наказание по данной статье - до 20 лет лишения свободы."Именно поэтому уже сейчас всем, кто сознательно или несознательно ранее оказал любую помощь данному террористическому подразделению, стоит воспользоваться примечанием к данной статье, позволяющим избежать тяжкой ответственности в случае сообщения о подобном факте в российские правоохранительные органы", - подчеркнул Липин.* Запрещенная в России террористическая организация

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/lyudoedstvo-1806651860.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/terrorizm-1806648122.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, украина, батальон "азов"