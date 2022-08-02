Строительство крупного энергоцентра началось в Липецкой области
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиСтроительство энергетического центра для тепличного комплекса "Овощи Черноземья" началось в Липецкой области
Строительство энергетического центра для тепличного комплекса "Овощи Черноземья" началось в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. В Липецкой области началось строительство энергетического центра стоимостью около восьми миллиардов рублей для обеспечения потребностей компании "ТК Овощи Черноземья" – одного из ведущих предприятий региона по производству овощей закрытого грунта, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что мощность энергоцентра составит 145 мегаватт в час, что полностью обеспечит потребности растущих мощностей предприятия в энергоснабжении. Окончание строительства намечено на сентябрь 2023 года.
"Тот факт, что предприятия развивают свои производства в Липецкой области, свидетельствует о хорошем инвестиционном климате в регионе. Особенно это касается агропромышленного комплекса, который сегодня является высокотехнологичной, энергооснащённой и очень современной отраслью. За последние три года в липецкий АПК вложено более ста миллиардов рублей и очень важно, что инвестиции не прекращаются, предприятия развиваются, создаются новые рабочие места", – отметил Артамонов.
Глава региона напомнил, что соглашение о реализации инвестпроекта между правительством Липецкой области и ООО "ТК Овощи Черноземья" было подписано в рамках ПМЭФ-2022. Предприятие с 2016 года выращивает овощи в закрытом грунте. В круглогодичных теплицах с интеллектуальной системой досвечивания на площади 85,6 гектара выращиваются томаты. По итогам 2021 года в комплексе было собрано 41,5 тысячи тонн овощей.