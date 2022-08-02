Рейтинг@Mail.ru
Строительство крупного энергоцентра началось в Липецкой области - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220802/stroitelstvo-1806650845.html
Строительство крупного энергоцентра началось в Липецкой области
Строительство крупного энергоцентра началось в Липецкой области - РИА Новости, 02.08.2022
Строительство крупного энергоцентра началось в Липецкой области
В Липецкой области началось строительство энергетического центра стоимостью около восьми миллиардов рублей для обеспечения потребностей компании "ТК Овощи... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:41
2022-08-02T13:41
липецкая область
липецкая область
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
игорь артамонов
михаил артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806650651_0:104:1000:667_1920x0_80_0_0_6d21366feaae9ae19302403201b96f9a.jpg
ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. В Липецкой области началось строительство энергетического центра стоимостью около восьми миллиардов рублей для обеспечения потребностей компании "ТК Овощи Черноземья" – одного из ведущих предприятий региона по производству овощей закрытого грунта, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что мощность энергоцентра составит 145 мегаватт в час, что полностью обеспечит потребности растущих мощностей предприятия в энергоснабжении. Окончание строительства намечено на сентябрь 2023 года.Глава региона напомнил, что соглашение о реализации инвестпроекта между правительством Липецкой области и ООО "ТК Овощи Черноземья" было подписано в рамках ПМЭФ-2022. Предприятие с 2016 года выращивает овощи в закрытом грунте. В круглогодичных теплицах с интеллектуальной системой досвечивания на площади 85,6 гектара выращиваются томаты. По итогам 2021 года в комплексе было собрано 41,5 тысячи тонн овощей.
https://ria.ru/20220728/molokoproduktsiya-1805547476.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806650651_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_a6770bd86da45f5f8bd2b36b701dad8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), игорь артамонов, михаил артамонов
13:41 02.08.2022
 

Строительство крупного энергоцентра началось в Липецкой области

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиСтроительство энергетического центра для тепличного комплекса "Овощи Черноземья" началось в Липецкой области
Строительство энергетического центра для тепличного комплекса Овощи Черноземья началось в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Строительство энергетического центра для тепличного комплекса "Овощи Черноземья" началось в Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. В Липецкой области началось строительство энергетического центра стоимостью около восьми миллиардов рублей для обеспечения потребностей компании "ТК Овощи Черноземья" – одного из ведущих предприятий региона по производству овощей закрытого грунта, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что мощность энергоцентра составит 145 мегаватт в час, что полностью обеспечит потребности растущих мощностей предприятия в энергоснабжении. Окончание строительства намечено на сентябрь 2023 года.
"Тот факт, что предприятия развивают свои производства в Липецкой области, свидетельствует о хорошем инвестиционном климате в регионе. Особенно это касается агропромышленного комплекса, который сегодня является высокотехнологичной, энергооснащённой и очень современной отраслью. За последние три года в липецкий АПК вложено более ста миллиардов рублей и очень важно, что инвестиции не прекращаются, предприятия развиваются, создаются новые рабочие места", – отметил Артамонов.
Глава региона напомнил, что соглашение о реализации инвестпроекта между правительством Липецкой области и ООО "ТК Овощи Черноземья" было подписано в рамках ПМЭФ-2022. Предприятие с 2016 года выращивает овощи в закрытом грунте. В круглогодичных теплицах с интеллектуальной системой досвечивания на площади 85,6 гектара выращиваются томаты. По итогам 2021 года в комплексе было собрано 41,5 тысячи тонн овощей.
Производство молока - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 13:09Липецкая область
В Липецкой области увеличивают производство молочной продукции
 
Липецкая областьЛипецкая областьЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)Игорь АртамоновМихаил Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала