https://ria.ru/20220802/stroitelstvo-1806650845.html

Строительство крупного энергоцентра началось в Липецкой области

Строительство крупного энергоцентра началось в Липецкой области - РИА Новости, 02.08.2022

Строительство крупного энергоцентра началось в Липецкой области

В Липецкой области началось строительство энергетического центра стоимостью около восьми миллиардов рублей для обеспечения потребностей компании "ТК Овощи... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:41

2022-08-02T13:41

2022-08-02T13:41

липецкая область

липецкая область

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

игорь артамонов

михаил артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. В Липецкой области началось строительство энергетического центра стоимостью около восьми миллиардов рублей для обеспечения потребностей компании "ТК Овощи Черноземья" – одного из ведущих предприятий региона по производству овощей закрытого грунта, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что мощность энергоцентра составит 145 мегаватт в час, что полностью обеспечит потребности растущих мощностей предприятия в энергоснабжении. Окончание строительства намечено на сентябрь 2023 года.Глава региона напомнил, что соглашение о реализации инвестпроекта между правительством Липецкой области и ООО "ТК Овощи Черноземья" было подписано в рамках ПМЭФ-2022. Предприятие с 2016 года выращивает овощи в закрытом грунте. В круглогодичных теплицах с интеллектуальной системой досвечивания на площади 85,6 гектара выращиваются томаты. По итогам 2021 года в комплексе было собрано 41,5 тысячи тонн овощей.

https://ria.ru/20220728/molokoproduktsiya-1805547476.html

липецкая область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

липецкая область, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), игорь артамонов, михаил артамонов