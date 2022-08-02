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Воробьев: областной детский госпиталь в Красногорске сдадут в 2024 году - РИА Новости, 02.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220802/stroitelstvo-1806610598.html
Воробьев: областной детский госпиталь в Красногорске сдадут в 2024 году
Воробьев: областной детский госпиталь в Красногорске сдадут в 2024 году - РИА Новости, 02.08.2022
Воробьев: областной детский госпиталь в Красногорске сдадут в 2024 году
Детский областной госпиталь в городском округе Красногорск, который строится при поддержке президента России будет введен в эксплуатацию в 2024 году, сказал... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:58
2022-08-02T11:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
здоровье - общество
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КРАСНОГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Детский областной госпиталь в городском округе Красногорск, который строится при поддержке президента России будет введен в эксплуатацию в 2024 году, сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".Строительство госпиталя началось весной текущего года. Высокотехнологичную помощь по ОМС в госпитале ежегодно смогут получать более 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов. В учреждении расположится стационар на 420 коек, диагностический центр на 300 посещений в смену и 28 специализированных отделений, включая скорую помощь."До сих пор в регионе не было высококлассной детской клиники, и наша задача за 2 года построить 115 тысяч квадратных метров, и в марте 2024 года мы хотим сдать и запустить этот объект. Мы его постоянно инспектируем, и есть определенные сложности в проекте, но строители молодцы и радуют нас", - сказал Воробьев.Он также добавил, что вся система здравоохранения нуждается в постоянной модернизации и власти региона стараются инвестировать средства и соответствовать стандартам."Помимо детского госпиталя мы строим 23 объекта, в основном это поликлиники с самым современным оборудованием. Очень надеюсь, что в этом году мы завершим. Также у нас в Подмосковье строятся ФАПы, которые мы поставим в удобных локациях", - сообщил губернатор.
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московская область (подмосковье), красногорск, здоровье - общество
11:58 02.08.2022
 

Воробьев: областной детский госпиталь в Красногорске сдадут в 2024 году

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Детский областной госпиталь в городском округе Красногорск, который строится при поддержке президента России будет введен в эксплуатацию в 2024 году, сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".
Строительство госпиталя началось весной текущего года. Высокотехнологичную помощь по ОМС в госпитале ежегодно смогут получать более 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов. В учреждении расположится стационар на 420 коек, диагностический центр на 300 посещений в смену и 28 специализированных отделений, включая скорую помощь.
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"До сих пор в регионе не было высококлассной детской клиники, и наша задача за 2 года построить 115 тысяч квадратных метров, и в марте 2024 года мы хотим сдать и запустить этот объект. Мы его постоянно инспектируем, и есть определенные сложности в проекте, но строители молодцы и радуют нас", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что вся система здравоохранения нуждается в постоянной модернизации и власти региона стараются инвестировать средства и соответствовать стандартам.
"Помимо детского госпиталя мы строим 23 объекта, в основном это поликлиники с самым современным оборудованием. Очень надеюсь, что в этом году мы завершим. Также у нас в Подмосковье строятся ФАПы, которые мы поставим в удобных локациях", - сообщил губернатор.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскЗдоровье - Общество
 
 
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