https://ria.ru/20220802/stroitelstvo-1806610598.html

Воробьев: областной детский госпиталь в Красногорске сдадут в 2024 году

Воробьев: областной детский госпиталь в Красногорске сдадут в 2024 году - РИА Новости, 02.08.2022

Воробьев: областной детский госпиталь в Красногорске сдадут в 2024 году

Детский областной госпиталь в городском округе Красногорск, который строится при поддержке президента России будет введен в эксплуатацию в 2024 году, сказал... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:58

2022-08-02T11:58

2022-08-02T11:58

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КРАСНОГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Детский областной госпиталь в городском округе Красногорск, который строится при поддержке президента России будет введен в эксплуатацию в 2024 году, сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".Строительство госпиталя началось весной текущего года. Высокотехнологичную помощь по ОМС в госпитале ежегодно смогут получать более 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов. В учреждении расположится стационар на 420 коек, диагностический центр на 300 посещений в смену и 28 специализированных отделений, включая скорую помощь."До сих пор в регионе не было высококлассной детской клиники, и наша задача за 2 года построить 115 тысяч квадратных метров, и в марте 2024 года мы хотим сдать и запустить этот объект. Мы его постоянно инспектируем, и есть определенные сложности в проекте, но строители молодцы и радуют нас", - сказал Воробьев.Он также добавил, что вся система здравоохранения нуждается в постоянной модернизации и власти региона стараются инвестировать средства и соответствовать стандартам."Помимо детского госпиталя мы строим 23 объекта, в основном это поликлиники с самым современным оборудованием. Очень надеюсь, что в этом году мы завершим. Также у нас в Подмосковье строятся ФАПы, которые мы поставим в удобных локациях", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806596860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, здоровье - общество