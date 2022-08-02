https://ria.ru/20220802/stabilnost-1806810665.html
МИД отметил резкое ухудшение ситуации в области стратегической стабильности
МИД отметил резкое ухудшение ситуации в области стратегической стабильности - РИА Новости, 02.08.2022
МИД отметил резкое ухудшение ситуации в области стратегической стабильности
Обстановка в области стратегической стабильности стремительно ухудшается, а вредоносная активность НАТО вызвала кризис в центре Европы, заявил замдиректора... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T23:50
2022-08-02T23:50
2022-08-02T23:50
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в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 2 авг - РИА Новости. Обстановка в области стратегической стабильности стремительно ухудшается, а вредоносная активность НАТО вызвала кризис в центре Европы, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий."В последнее время обстановка в области международной безопасности и стратегической стабильности стремительно ухудшается. Грубое нарушение принципа равной и неделимой безопасности в результате вредоносной экспансии военного блока стран, претендующих на безраздельное военно-стратегическое и геополитическое доминирование, спровоцировало острый кризис в центре Европы", - сказал Вишневецкий Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
https://ria.ru/20220802/mid-1806810101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД отметил резкое ухудшение ситуации в области стратегической стабильности
МИД России: обстановка в области стратегической стабильности стремительно ухудшается