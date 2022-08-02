https://ria.ru/20220802/stabilnost-1806810665.html

МИД отметил резкое ухудшение ситуации в области стратегической стабильности

МИД отметил резкое ухудшение ситуации в области стратегической стабильности - РИА Новости, 02.08.2022

МИД отметил резкое ухудшение ситуации в области стратегической стабильности

Обстановка в области стратегической стабильности стремительно ухудшается, а вредоносная активность НАТО вызвала кризис в центре Европы, заявил замдиректора... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T23:50

2022-08-02T23:50

2022-08-02T23:50

оон

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 2 авг - РИА Новости. Обстановка в области стратегической стабильности стремительно ухудшается, а вредоносная активность НАТО вызвала кризис в центре Европы, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий."В последнее время обстановка в области международной безопасности и стратегической стабильности стремительно ухудшается. Грубое нарушение принципа равной и неделимой безопасности в результате вредоносной экспансии военного блока стран, претендующих на безраздельное военно-стратегическое и геополитическое доминирование, спровоцировало острый кризис в центре Европы", - сказал Вишневецкий Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

https://ria.ru/20220802/mid-1806810101.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оон, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)