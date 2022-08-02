https://ria.ru/20220802/sputnikv-1806697711.html

Минздрав заверил, что "Спутника V" достаточно во всех регионах

Минздрав заверил, что "Спутника V" достаточно во всех регионах - РИА Новости, 02.08.2022

Минздрав заверил, что "Спутника V" достаточно во всех регионах

Вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V" достаточно во всех регионах России, сформированы значительные запасы, сообщается в Telegram-канале Минздрава... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:33

2022-08-02T15:33

2022-08-02T15:33

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V" достаточно во всех регионах России, сформированы значительные запасы, сообщается в Telegram-канале Минздрава России."Ее количество достаточно для бесперебойной вакцинации даже в случае резкого подъема спроса со стороны населения. Кроме того, значительные запасы сформированы поставщиком вакцин. Эти запасы, в случае необходимости, могут быть оперативно распределены", - говорится в сообщении.В Минздраве призывают граждан пройти вакцинацию и ревакцинацию против коронавируса и напоминают, что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания.

https://ria.ru/20220702/zabolevaemost-1799737051.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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