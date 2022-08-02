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Минздрав заверил, что "Спутника V" достаточно во всех регионах - РИА Новости, 02.08.2022
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Минздрав заверил, что "Спутника V" достаточно во всех регионах
Минздрав заверил, что "Спутника V" достаточно во всех регионах - РИА Новости, 02.08.2022
Минздрав заверил, что "Спутника V" достаточно во всех регионах
Вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V" достаточно во всех регионах России, сформированы значительные запасы, сообщается в Telegram-канале Минздрава... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:33
2022-08-02T15:33
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коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V" достаточно во всех регионах России, сформированы значительные запасы, сообщается в Telegram-канале Минздрава России."Ее количество достаточно для бесперебойной вакцинации даже в случае резкого подъема спроса со стороны населения. Кроме того, значительные запасы сформированы поставщиком вакцин. Эти запасы, в случае необходимости, могут быть оперативно распределены", - говорится в сообщении.В Минздраве призывают граждан пройти вакцинацию и ревакцинацию против коронавируса и напоминают, что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания.
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общество, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
15:33 02.08.2022
 
Минздрав заверил, что "Спутника V" достаточно во всех регионах

Минздрав заверил, что достаточные запасы "Спутника V" сформированы во всех регионах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V" достаточно во всех регионах России, сформированы значительные запасы, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
"Ее количество достаточно для бесперебойной вакцинации даже в случае резкого подъема спроса со стороны населения. Кроме того, значительные запасы сформированы поставщиком вакцин. Эти запасы, в случае необходимости, могут быть оперативно распределены", - говорится в сообщении.
В Минздраве призывают граждан пройти вакцинацию и ревакцинацию против коронавируса и напоминают, что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания.
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