https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806686464.html

Российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов"

Российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов" - РИА Новости, 02.08.2022

Российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов"

Российские военные поразили две батареи гаубиц "Гиацинт" и подавили четыре взвода РСЗО "Град" украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:00

2022-08-02T15:00

2022-08-02T15:00

специальная военная операция на украине

в мире

северск

артемовск

авдеевка

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные поразили две батареи гаубиц "Гиацинт" и подавили четыре взвода РСЗО "Град" украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной во вторник."В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц "Гиацинт" в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.Отмечается, что также подавлены четыре взвода РСЗО "Град" и девять артиллерийских взводов. Их огневые позиции находились в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка в ДНР, в Доброполье в Запорожской области, Широкое и Березнеговатое в Николаевской области, Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области.

https://ria.ru/20220802/aviatsiya-1806683779.html

северск

артемовск

авдеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, северск, артемовск, авдеевка