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Российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов" - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806686464.html
Российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов"
Российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов" - РИА Новости, 02.08.2022
Российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов"
Российские военные поразили две батареи гаубиц "Гиацинт" и подавили четыре взвода РСЗО "Град" украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:00
2022-08-02T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
северск
артемовск
авдеевка
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные поразили две батареи гаубиц "Гиацинт" и подавили четыре взвода РСЗО "Град" украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной во вторник."В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц "Гиацинт" в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.Отмечается, что также подавлены четыре взвода РСЗО "Град" и девять артиллерийских взводов. Их огневые позиции находились в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка в ДНР, в Доброполье в Запорожской области, Широкое и Березнеговатое в Николаевской области, Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области.
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в мире, северск, артемовск, авдеевка
15:00 02.08.2022
 
Российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов"

Минобороны: российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов"

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные поразили две батареи гаубиц "Гиацинт" и подавили четыре взвода РСЗО "Град" украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной во вторник.
"В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц "Гиацинт" в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.
Отмечается, что также подавлены четыре взвода РСЗО "Град" и девять артиллерийских взводов. Их огневые позиции находились в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка в ДНР, в Доброполье в Запорожской области, Широкое и Березнеговатое в Николаевской области, Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
14:55Специальная военная операция на Украине
Авиация и артиллерия поразили пять пунктов управления украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверскАртемовскАвдеевка
 
 
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