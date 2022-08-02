https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806686464.html
Российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов"
Российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов" - РИА Новости, 02.08.2022
Российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов"
Российские военные поразили две батареи гаубиц "Гиацинт" и подавили четыре взвода РСЗО "Град" украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:00
2022-08-02T15:00
2022-08-02T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
северск
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные поразили две батареи гаубиц "Гиацинт" и подавили четыре взвода РСЗО "Град" украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной во вторник."В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц "Гиацинт" в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.Отмечается, что также подавлены четыре взвода РСЗО "Град" и девять артиллерийских взводов. Их огневые позиции находились в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка в ДНР, в Доброполье в Запорожской области, Широкое и Березнеговатое в Николаевской области, Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области.
https://ria.ru/20220802/aviatsiya-1806683779.html
северск
артемовск
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, северск, артемовск, авдеевка
Российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов"
Минобороны: российские военные уничтожили две батареи украинских "Гиацинтов"