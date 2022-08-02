https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806680933.html

ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов

ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов - РИА Новости, 02.08.2022

ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов

Высокоточными ударами ВКС России в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области ликвидированы до 500 украинских националистов из 92-й механизированной РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:46

2022-08-02T14:46

2022-08-02T14:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

чугуев

харьковская область

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Высокоточными ударами ВКС России в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области ликвидированы до 500 украинских националистов из 92-й механизированной бригады и большое количество военной техники, сообщило министерство обороны РФ."В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидированы до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220802/naemniki-1806680708.html

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чугуев

харьковская область

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, россия, чугуев, харьковская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины