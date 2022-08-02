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ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806680933.html
ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов
ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов - РИА Новости, 02.08.2022
ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов
Высокоточными ударами ВКС России в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области ликвидированы до 500 украинских националистов из 92-й механизированной РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:46
2022-08-02T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чугуев
харьковская область
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Высокоточными ударами ВКС России в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области ликвидированы до 500 украинских националистов из 92-й механизированной бригады и большое количество военной техники, сообщило министерство обороны РФ."В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидированы до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия
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в мире, россия, чугуев, харьковская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
14:46 02.08.2022 (обновлено: 14:49 02.08.2022)
 
ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов

Минобороны: ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Высокоточными ударами ВКС России в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области ликвидированы до 500 украинских националистов из 92-й механизированной бригады и большое количество военной техники, сообщило министерство обороны РФ.
"В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидированы до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЧугуевХарьковская областьВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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