https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806680933.html
ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов
ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов - РИА Новости, 02.08.2022
ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов
Высокоточными ударами ВКС России в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области ликвидированы до 500 украинских националистов из 92-й механизированной РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:46
2022-08-02T14:46
2022-08-02T14:49
специальная военная операция на украине
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россия
чугуев
харьковская область
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Высокоточными ударами ВКС России в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области ликвидированы до 500 украинских националистов из 92-й механизированной бригады и большое количество военной техники, сообщило министерство обороны РФ."В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидированы до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220802/naemniki-1806680708.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чугуев, харьковская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
14:46 02.08.2022 (обновлено: 14:49 02.08.2022)
ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов
Минобороны: ВКС ликвидировали в Харьковской области до 500 украинских националистов