https://ria.ru/20220802/sotrudnichestvo-1806688408.html

Россия и Мьянма подпишут новую стратегию экономического сотрудничества

Россия и Мьянма подпишут новую стратегию экономического сотрудничества - РИА Новости, 02.08.2022

Россия и Мьянма подпишут новую стратегию экономического сотрудничества

РФ и Мьянма готовят к подписанию новую стратегию экономического сотрудничества, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:05

2022-08-02T15:05

2022-08-02T15:05

экономика

россия

мьянма

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. РФ и Мьянма готовят к подписанию новую стратегию экономического сотрудничества, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел."Действует Российско-Мьянманская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству... До конца текущего года планируется провести 3-е заседание. Готовится к подписанию обновленная стратегия российско-мьянманского экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2021 году товарооборот между Россией и Мьянмой достиг 431,6 миллиона долларов, рост составил 16,5%."За первые пять месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 годом и составил 174,8 миллиона долларов США", - добавили в МИД РФ.Россия поставляет в Мьянму машины, оборудование и транспортные средства (в том числе грузовые автомобили различной модификации марки "Камаз"), продукцию химической промышленности, продовольственные товары, минеральное сырье, металлы. Импорт из Мьянмы включает текстиль и изделия из него, продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20220802/spg-1806681451.html

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мьянма

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, мьянма, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)