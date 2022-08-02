https://ria.ru/20220802/sotrudnichestvo-1806688408.html
Россия и Мьянма подпишут новую стратегию экономического сотрудничества
Россия и Мьянма подпишут новую стратегию экономического сотрудничества - РИА Новости, 02.08.2022
Россия и Мьянма подпишут новую стратегию экономического сотрудничества
РФ и Мьянма готовят к подписанию новую стратегию экономического сотрудничества, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:05
2022-08-02T15:05
2022-08-02T15:05
экономика
россия
мьянма
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. РФ и Мьянма готовят к подписанию новую стратегию экономического сотрудничества, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел."Действует Российско-Мьянманская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству... До конца текущего года планируется провести 3-е заседание. Готовится к подписанию обновленная стратегия российско-мьянманского экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2021 году товарооборот между Россией и Мьянмой достиг 431,6 миллиона долларов, рост составил 16,5%."За первые пять месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 годом и составил 174,8 миллиона долларов США", - добавили в МИД РФ.Россия поставляет в Мьянму машины, оборудование и транспортные средства (в том числе грузовые автомобили различной модификации марки "Камаз"), продукцию химической промышленности, продовольственные товары, минеральное сырье, металлы. Импорт из Мьянмы включает текстиль и изделия из него, продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, подчеркнули в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мьянма, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия и Мьянма подпишут новую стратегию экономического сотрудничества
МИД России: готовится к подписанию с Мьянмой новая стратегия экономического сотрудничества
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
РФ и Мьянма готовят к подписанию новую стратегию экономического сотрудничества, сообщается
на сайте российского министерства иностранных дел.
"Действует Российско-Мьянманская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству... До конца текущего года планируется провести 3-е заседание. Готовится к подписанию обновленная стратегия российско-мьянманского экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2021 году товарооборот между Россией
и Мьянмой
достиг 431,6 миллиона долларов, рост составил 16,5%.
"За первые пять месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 годом и составил 174,8 миллиона долларов США", - добавили в МИД РФ.
Россия поставляет в Мьянму машины, оборудование и транспортные средства (в том числе грузовые автомобили различной модификации марки "Камаз"), продукцию химической промышленности, продовольственные товары, минеральное сырье, металлы. Импорт из Мьянмы включает текстиль и изделия из него, продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, подчеркнули в министерстве.