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Россия и Мьянма подпишут новую стратегию экономического сотрудничества - РИА Новости, 02.08.2022
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Россия и Мьянма подпишут новую стратегию экономического сотрудничества
Россия и Мьянма подпишут новую стратегию экономического сотрудничества - РИА Новости, 02.08.2022
Россия и Мьянма подпишут новую стратегию экономического сотрудничества
РФ и Мьянма готовят к подписанию новую стратегию экономического сотрудничества, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:05
2022-08-02T15:05
экономика
россия
мьянма
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. РФ и Мьянма готовят к подписанию новую стратегию экономического сотрудничества, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел."Действует Российско-Мьянманская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству... До конца текущего года планируется провести 3-е заседание. Готовится к подписанию обновленная стратегия российско-мьянманского экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2021 году товарооборот между Россией и Мьянмой достиг 431,6 миллиона долларов, рост составил 16,5%."За первые пять месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 годом и составил 174,8 миллиона долларов США", - добавили в МИД РФ.Россия поставляет в Мьянму машины, оборудование и транспортные средства (в том числе грузовые автомобили различной модификации марки "Камаз"), продукцию химической промышленности, продовольственные товары, минеральное сырье, металлы. Импорт из Мьянмы включает текстиль и изделия из него, продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, подчеркнули в министерстве.
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экономика, россия, мьянма, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:05 02.08.2022
 
Россия и Мьянма подпишут новую стратегию экономического сотрудничества

МИД России: готовится к подписанию с Мьянмой новая стратегия экономического сотрудничества

© Фото : пресс-офис ВЭФФлаг Мьянмы на карте
Флаг Мьянмы на карте - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : пресс-офис ВЭФ
Флаг Мьянмы на карте . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. РФ и Мьянма готовят к подписанию новую стратегию экономического сотрудничества, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел.
"Действует Российско-Мьянманская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству... До конца текущего года планируется провести 3-е заседание. Готовится к подписанию обновленная стратегия российско-мьянманского экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
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Мьянма заинтересована в поставках СПГ из России
Отмечается, что в 2021 году товарооборот между Россией и Мьянмой достиг 431,6 миллиона долларов, рост составил 16,5%.
"За первые пять месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 годом и составил 174,8 миллиона долларов США", - добавили в МИД РФ.
Россия поставляет в Мьянму машины, оборудование и транспортные средства (в том числе грузовые автомобили различной модификации марки "Камаз"), продукцию химической промышленности, продовольственные товары, минеральное сырье, металлы. Импорт из Мьянмы включает текстиль и изделия из него, продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, подчеркнули в министерстве.
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ЭкономикаРоссияМьянмаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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