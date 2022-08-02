Ульяновская область подписала соглашение с Лутугинским районом ЛНР
Ульяновская область подписала соглашение с подшефным Лутугинским районом ЛНР
Ситуация в ЛНР. Архивное фото
САМАРА, 2 авг – РИА Новости. Ульяновская область подписала соглашение о сотрудничестве с подшефным Лутугинским районом ЛНР, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских.
"Побывал на братском Донбассе. Уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями. Встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, обсудили основные планы по дальнейшему взаимодействию. Наш регион взял шефство над Лутугинским районом ЛНР - соглашение подписал сегодня с главой района Евгением Бондарем", - написал Русских в своем Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты из Ульяновской области приехали большой командой. "Осмотрели объекты, которые надо восстановить в Лутугинском районе. Лично оценил масштаб, дал соответствующие поручения. Ульяновские специалисты уже работают: восстанавливают электро-, водоснабжение и другую инфраструктуру. Передали сегодня несколько единиц техники району, также вручили подарки школьникам", - сообщил Русских.
Губернатор также рассказал, что заезжал в Мариуполь, где ульяновские специалисты будут восстанавливать квартал из 17 объектов, включая жилые дома и социальную инфраструктуру.
"Разворачиваем сейчас базу для наших строителей. Понимание по объемам есть, приступаем к работам. Мы братские народы, поэтому и задачи у нас общие. Своих не бросаем", - сказал Русских.
Ранее власти Ульяновской области сообщили, что регион взял шефство над Лутугинским районом ЛНР, где проживает 60 тысяч человек.
14 июля, 14:37Севастополь взял шефство над Мелитополем