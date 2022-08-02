Рейтинг@Mail.ru
Ульяновская область подписала соглашение с Лутугинским районом ЛНР - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/soglashenie-1806792051.html
Ульяновская область подписала соглашение с Лутугинским районом ЛНР
Ульяновская область подписала соглашение с Лутугинским районом ЛНР - РИА Новости, 02.08.2022
Ульяновская область подписала соглашение с Лутугинским районом ЛНР
Ульяновская область подписала соглашение о сотрудничестве с подшефным Лутугинским районом ЛНР, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T20:44
2022-08-02T20:44
леонид пасечник
ульяновская область
луганская народная республика
донбасс
алексей русских
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800166850_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_2e20f9f30b498b46de01df6deab03cf8.jpg
САМАРА, 2 авг – РИА Новости. Ульяновская область подписала соглашение о сотрудничестве с подшефным Лутугинским районом ЛНР, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских."Побывал на братском Донбассе. Уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями. Встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, обсудили основные планы по дальнейшему взаимодействию. Наш регион взял шефство над Лутугинским районом ЛНР - соглашение подписал сегодня с главой района Евгением Бондарем", - написал Русских в своем Telegram-канале.Он добавил, что специалисты из Ульяновской области приехали большой командой. "Осмотрели объекты, которые надо восстановить в Лутугинском районе. Лично оценил масштаб, дал соответствующие поручения. Ульяновские специалисты уже работают: восстанавливают электро-, водоснабжение и другую инфраструктуру. Передали сегодня несколько единиц техники району, также вручили подарки школьникам", - сообщил Русских.Губернатор также рассказал, что заезжал в Мариуполь, где ульяновские специалисты будут восстанавливать квартал из 17 объектов, включая жилые дома и социальную инфраструктуру."Разворачиваем сейчас базу для наших строителей. Понимание по объемам есть, приступаем к работам. Мы братские народы, поэтому и задачи у нас общие. Своих не бросаем", - сказал Русских.Ранее власти Ульяновской области сообщили, что регион взял шефство над Лутугинским районом ЛНР, где проживает 60 тысяч человек.
https://ria.ru/20220714/melitopol-1802442584.html
ульяновская область
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800166850_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd08c5ac935a7a42f79c1199f1688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид пасечник, ульяновская область, луганская народная республика, донбасс, алексей русских
20:44 02.08.2022
 
Ульяновская область подписала соглашение с Лутугинским районом ЛНР

Ульяновская область подписала соглашение с подшефным Лутугинским районом ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСитуация в ЛНР
Ситуация в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Ситуация в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 авг – РИА Новости. Ульяновская область подписала соглашение о сотрудничестве с подшефным Лутугинским районом ЛНР, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских.
"Побывал на братском Донбассе. Уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями. Встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, обсудили основные планы по дальнейшему взаимодействию. Наш регион взял шефство над Лутугинским районом ЛНР - соглашение подписал сегодня с главой района Евгением Бондарем", - написал Русских в своем Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты из Ульяновской области приехали большой командой. "Осмотрели объекты, которые надо восстановить в Лутугинском районе. Лично оценил масштаб, дал соответствующие поручения. Ульяновские специалисты уже работают: восстанавливают электро-, водоснабжение и другую инфраструктуру. Передали сегодня несколько единиц техники району, также вручили подарки школьникам", - сообщил Русских.
Губернатор также рассказал, что заезжал в Мариуполь, где ульяновские специалисты будут восстанавливать квартал из 17 объектов, включая жилые дома и социальную инфраструктуру.
"Разворачиваем сейчас базу для наших строителей. Понимание по объемам есть, приступаем к работам. Мы братские народы, поэтому и задачи у нас общие. Своих не бросаем", - сказал Русских.
Ранее власти Ульяновской области сообщили, что регион взял шефство над Лутугинским районом ЛНР, где проживает 60 тысяч человек.
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 14:37
Севастополь взял шефство над Мелитополем
 
Леонид ПасечникУльяновская областьЛуганская Народная РеспубликаДонбассАлексей Русских
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала