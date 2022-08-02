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Ульяновская область подписала соглашение с Лутугинским районом ЛНР

Ульяновская область подписала соглашение с Лутугинским районом ЛНР - РИА Новости, 02.08.2022

Ульяновская область подписала соглашение с Лутугинским районом ЛНР

Ульяновская область подписала соглашение о сотрудничестве с подшефным Лутугинским районом ЛНР, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:44

2022-08-02T20:44

2022-08-02T20:44

леонид пасечник

ульяновская область

луганская народная республика

донбасс

алексей русских

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САМАРА, 2 авг – РИА Новости. Ульяновская область подписала соглашение о сотрудничестве с подшефным Лутугинским районом ЛНР, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских."Побывал на братском Донбассе. Уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями. Встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, обсудили основные планы по дальнейшему взаимодействию. Наш регион взял шефство над Лутугинским районом ЛНР - соглашение подписал сегодня с главой района Евгением Бондарем", - написал Русских в своем Telegram-канале.Он добавил, что специалисты из Ульяновской области приехали большой командой. "Осмотрели объекты, которые надо восстановить в Лутугинском районе. Лично оценил масштаб, дал соответствующие поручения. Ульяновские специалисты уже работают: восстанавливают электро-, водоснабжение и другую инфраструктуру. Передали сегодня несколько единиц техники району, также вручили подарки школьникам", - сообщил Русских.Губернатор также рассказал, что заезжал в Мариуполь, где ульяновские специалисты будут восстанавливать квартал из 17 объектов, включая жилые дома и социальную инфраструктуру."Разворачиваем сейчас базу для наших строителей. Понимание по объемам есть, приступаем к работам. Мы братские народы, поэтому и задачи у нас общие. Своих не бросаем", - сказал Русских.Ранее власти Ульяновской области сообщили, что регион взял шефство над Лутугинским районом ЛНР, где проживает 60 тысяч человек.

https://ria.ru/20220714/melitopol-1802442584.html

ульяновская область

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

леонид пасечник, ульяновская область, луганская народная республика, донбасс, алексей русских