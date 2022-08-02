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ПСБ и НРА подписали соглашение о содействии в сфере устойчивого развития - РИА Новости, 02.08.2022
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ПСБ и НРА подписали соглашение о содействии в сфере устойчивого развития
ПСБ и НРА подписали соглашение о содействии в сфере устойчивого развития - РИА Новости, 02.08.2022
ПСБ и НРА подписали соглашение о содействии в сфере устойчивого развития
ПСБ и Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены оказывать российским компаниям содействие в вопросах... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:22
2022-08-02T12:22
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. ПСБ и Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены оказывать российским компаниям содействие в вопросах устойчивого развития и ESG-трансформации, сообщает пресс-служба банка. В рамках сотрудничества предполагается разработка рекомендаций, связанных с внедрением принципов устойчивого развития и ESG в деятельность организаций, оценка компаний и их проектов на соответствие стандартам и критериям ESG, анализ и оценка ESG-рисков. "ПСБ активно участвует в разработке и внедрении инновационных ESG-технологий. Наши специалисты обладают высокими компетенциями в этой сфере и готовы распространять свою экспертизу в российском бизнес-сообществе через методические материалы и рекомендации по реализации зеленых проектов, декарбонизации, учету ESG-рисков и климатических рисков, а также в части применения инструментов ответственного инвестирования. Совместно мы будем проводить информационно-практические семинары, круглые столы и конференции, целью которых является повышение осведомленности бизнеса об устойчивом развитии, ESG и возможностях ответственного инвестирования", — сказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.Как отметила генеральный директор НРА Алина Розенцвет, в настоящее время особенно важно активное взаимодействие всех участников системы устойчивого развития. "Только в этом случае процесс ESG-трансформации компаний будет правильно структурирован в нынешних непростых экономических условиях. Совместными усилиями мы сможем достичь необходимых результатов", — заявил она.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, технологии
12:22 02.08.2022
 

ПСБ и НРА подписали соглашение о содействии в сфере устойчивого развития

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание Промсвязьбанка
Здание Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. ПСБ и Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены оказывать российским компаниям содействие в вопросах устойчивого развития и ESG-трансформации, сообщает пресс-служба банка.
В рамках сотрудничества предполагается разработка рекомендаций, связанных с внедрением принципов устойчивого развития и ESG в деятельность организаций, оценка компаний и их проектов на соответствие стандартам и критериям ESG, анализ и оценка ESG-рисков.
"ПСБ активно участвует в разработке и внедрении инновационных ESG-технологий. Наши специалисты обладают высокими компетенциями в этой сфере и готовы распространять свою экспертизу в российском бизнес-сообществе через методические материалы и рекомендации по реализации зеленых проектов, декарбонизации, учету ESG-рисков и климатических рисков, а также в части применения инструментов ответственного инвестирования. Совместно мы будем проводить информационно-практические семинары, круглые столы и конференции, целью которых является повышение осведомленности бизнеса об устойчивом развитии, ESG и возможностях ответственного инвестирования", — сказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.
Как отметила генеральный директор НРА Алина Розенцвет, в настоящее время особенно важно активное взаимодействие всех участников системы устойчивого развития.
"Только в этом случае процесс ESG-трансформации компаний будет правильно структурирован в нынешних непростых экономических условиях. Совместными усилиями мы сможем достичь необходимых результатов", — заявил она.
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