https://ria.ru/20220802/soglashenie-1806621886.html

ПСБ и НРА подписали соглашение о содействии в сфере устойчивого развития

ПСБ и НРА подписали соглашение о содействии в сфере устойчивого развития - РИА Новости, 02.08.2022

ПСБ и НРА подписали соглашение о содействии в сфере устойчивого развития

ПСБ и Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены оказывать российским компаниям содействие в вопросах... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:22

2022-08-02T12:22

2022-08-02T12:22

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. ПСБ и Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены оказывать российским компаниям содействие в вопросах устойчивого развития и ESG-трансформации, сообщает пресс-служба банка. В рамках сотрудничества предполагается разработка рекомендаций, связанных с внедрением принципов устойчивого развития и ESG в деятельность организаций, оценка компаний и их проектов на соответствие стандартам и критериям ESG, анализ и оценка ESG-рисков. "ПСБ активно участвует в разработке и внедрении инновационных ESG-технологий. Наши специалисты обладают высокими компетенциями в этой сфере и готовы распространять свою экспертизу в российском бизнес-сообществе через методические материалы и рекомендации по реализации зеленых проектов, декарбонизации, учету ESG-рисков и климатических рисков, а также в части применения инструментов ответственного инвестирования. Совместно мы будем проводить информационно-практические семинары, круглые столы и конференции, целью которых является повышение осведомленности бизнеса об устойчивом развитии, ESG и возможностях ответственного инвестирования", — сказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.Как отметила генеральный директор НРА Алина Розенцвет, в настоящее время особенно важно активное взаимодействие всех участников системы устойчивого развития. "Только в этом случае процесс ESG-трансформации компаний будет правильно структурирован в нынешних непростых экономических условиях. Совместными усилиями мы сможем достичь необходимых результатов", — заявил она.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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