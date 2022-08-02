https://ria.ru/20220802/slizni-1806585456.html

Москвичей попросили не трогать испанских слизней голыми руками

Москвичей попросили не трогать испанских слизней голыми руками - РИА Новости, 02.08.2022

Москвичей попросили не трогать испанских слизней голыми руками

Специалисты Мосприроды просят москвичей не трогать испанских слизней голыми руками, сообщили РИА Новости в пресс-службы ГБУ "Мосприрода". РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:26

2022-08-02T10:26

2022-08-02T10:26

общество

москва

мосприрода

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Специалисты Мосприроды просят москвичей не трогать испанских слизней голыми руками, сообщили РИА Новости в пресс-службы ГБУ "Мосприрода".Ранее в Telegram-каналах появились фото огромных испанских слизней на территории Москвы."Летом москвичи стали находить красных моллюсков. С виду испанские слизни могут пугать своим цветом и размером, но для людей они не опасны. Питаются они сельскохозяйственными продуктами, особенно овощами и фруктами. Испанские слизни отличаются большой прожорливостью, поэтому могут доставить неудобства садоводам и огородникам. При этом моллюски избегают употребления в пищу диких, неокультуренных растений, содержащих фитонциды, горечи и другие вещества, которыми растения защищают себя, следовательно, для природных территорий столицы слизни не представляют угрозы. При встрече со слизнем стоит соблюдать простые правила безопасности: не трогать их голыми руками, ведь в их слизи могут содержаться некоторые виды паразитов и патогенных микроорганизмов", - заявили в пресс-службе.В Мосприроде рассказали, что красные, или испанские слизни – это случайно возникшая популяция, привнесенная на территорию Москвы. Завезли их предположительно с фруктами и овощами или специально, чтобы держать дома, а потом выбросили. Регулировать численность красных слизней помогает сама природа. Изначально этот вид обитает в более теплом климате, поэтому в природных условиях Москвы не стоит опасаться резкого увеличения популяции. Взрослые и молодые слизни зимуют в почве, закапываясь в нее и впадая в анабиоз. А на природных территориях почва обычно промерзает на несколько десятков сантиметров в глубину, искусственных источников тепла там нет, так что в холодное время популяция моллюсков естественным образом сократится.

https://ria.ru/20181106/1532193047.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, мосприрода