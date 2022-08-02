https://ria.ru/20220802/shveytsariya-1806699742.html
Швейцарцы ожидают замедления экономического роста, заявили в Минэкономики
Швейцарцы ожидают замедления экономического роста, заявили в Минэкономики - РИА Новости, 02.08.2022
Швейцарцы ожидают замедления экономического роста, заявили в Минэкономики
Швейцарцы никогда не были так пессимистичны в отношении своего личного экономического положения в будущем, как сейчас, говорится во вторник в июльском опросе... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:44
2022-08-02T15:44
2022-08-02T15:44
экономика
цены на нефть
швейцария
украина
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ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости. Швейцарцы никогда не были так пессимистичны в отношении своего личного экономического положения в будущем, как сейчас, говорится во вторник в июльском опросе населения, проведенном министерством экономики страны.“Июльский опрос показывает, что потребители ожидают замедления экономического роста. Оценка личного экономического положения никогда не была более пессимистичной, а склонность к крупным приобретениям остается значительно ниже среднего”, - сказано в документе, опубликованном на сайте Федерального совета.Индекс личного экономического положения в будущем упал с +43,2 в последнем квартале 2021 года до -53,5 в третьем квартале 2022 года.Система расчета индекса следующая: ответ каждого респондента может варьироваться от -2 (очень отрицательный) до +2 (очень положительный). Сложение ответов образует индекс.Минэкономики уточняет, что индекс будущего финансового положения побил самый низкий исторический рекорд, зафиксированный в январе 1995 года.Опрос проводился по телефону и через интернет среди 1252 человек в возрасте от 16 лет и старше.По мнению ведомства, инфляция является основной причиной этой ситуации.Годовая инфляция в Швейцарии в июне превысила отметку в 3% впервые с 2008 г.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20220801/promyshlennost-1806506427.html
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экономика, цены на нефть, швейцария, украина, россия
Швейцарцы ожидают замедления экономического роста, заявили в Минэкономики
Минэкономики: швейцарцы пессимистичны в своем экономическом будущем
ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости.
Швейцарцы никогда не были так пессимистичны в отношении своего личного экономического положения в будущем, как сейчас, говорится
во вторник в июльском опросе населения, проведенном министерством экономики страны.
“Июльский опрос показывает, что потребители ожидают замедления экономического роста. Оценка личного экономического положения никогда не была более пессимистичной, а склонность к крупным приобретениям остается значительно ниже среднего”, - сказано в документе, опубликованном на сайте Федерального совета.
Индекс личного экономического положения в будущем упал с +43,2 в последнем квартале 2021 года до -53,5 в третьем квартале 2022 года.
Система расчета индекса следующая: ответ каждого респондента может варьироваться от -2 (очень отрицательный) до +2 (очень положительный). Сложение ответов образует индекс.
Минэкономики уточняет, что индекс будущего финансового положения побил самый низкий исторический рекорд, зафиксированный в январе 1995 года.
Опрос проводился по телефону и через интернет среди 1252 человек в возрасте от 16 лет и старше.
По мнению ведомства, инфляция является основной причиной этой ситуации.
Годовая инфляция в Швейцарии
в июне превысила отметку в 3% впервые с 2008 г.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию
. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
, что ударило по миллионам домохозяйств.