https://ria.ru/20220802/shveytsariya-1806699742.html

Швейцарцы ожидают замедления экономического роста, заявили в Минэкономики

Швейцарцы ожидают замедления экономического роста, заявили в Минэкономики - РИА Новости, 02.08.2022

Швейцарцы ожидают замедления экономического роста, заявили в Минэкономики

Швейцарцы никогда не были так пессимистичны в отношении своего личного экономического положения в будущем, как сейчас, говорится во вторник в июльском опросе... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:44

2022-08-02T15:44

2022-08-02T15:44

экономика

цены на нефть

швейцария

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_5f964c7a154a44a0797dca25e757e750.jpg

ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости. Швейцарцы никогда не были так пессимистичны в отношении своего личного экономического положения в будущем, как сейчас, говорится во вторник в июльском опросе населения, проведенном министерством экономики страны.“Июльский опрос показывает, что потребители ожидают замедления экономического роста. Оценка личного экономического положения никогда не была более пессимистичной, а склонность к крупным приобретениям остается значительно ниже среднего”, - сказано в документе, опубликованном на сайте Федерального совета.Индекс личного экономического положения в будущем упал с +43,2 в последнем квартале 2021 года до -53,5 в третьем квартале 2022 года.Система расчета индекса следующая: ответ каждого респондента может варьироваться от -2 (очень отрицательный) до +2 (очень положительный). Сложение ответов образует индекс.Минэкономики уточняет, что индекс будущего финансового положения побил самый низкий исторический рекорд, зафиксированный в январе 1995 года.Опрос проводился по телефону и через интернет среди 1252 человек в возрасте от 16 лет и старше.По мнению ведомства, инфляция является основной причиной этой ситуации.Годовая инфляция в Швейцарии в июне превысила отметку в 3% впервые с 2008 г.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20220801/promyshlennost-1806506427.html

https://ria.ru/20220729/inflyatsiya-1805818014.html

швейцария

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, швейцария, украина, россия