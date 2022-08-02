https://ria.ru/20220802/sapery-1806800550.html

Саперы обезвредили более 188 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

Саперы обезвредили более 188 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе - РИА Новости, 02.08.2022

Саперы обезвредили более 188 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

Военные саперы обезвредили всего на территории Донбасса более 188 тысяч взрывоопасных предметов, говорится в заявлении межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T21:49

2022-08-02T21:49

2022-08-02T21:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935987_0:92:2016:1226_1920x0_80_0_0_538b3325b7d4554262b61ec50b46eae1.jpg

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Военные саперы обезвредили всего на территории Донбасса более 188 тысяч взрывоопасных предметов, говорится в заявлении межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 6 320,82 гектара территории, 620 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 188 222 взрывоопасных предмета",- говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806634390.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, вооруженные силы рф