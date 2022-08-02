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Саперы обезвредили более 188 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе
Саперы обезвредили более 188 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе - РИА Новости, 02.08.2022
Саперы обезвредили более 188 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе
Военные саперы обезвредили всего на территории Донбасса более 188 тысяч взрывоопасных предметов, говорится в заявлении межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T21:49
2022-08-02T21:49
2022-08-02T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Военные саперы обезвредили всего на территории Донбасса более 188 тысяч взрывоопасных предметов, говорится в заявлении межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 6 320,82 гектара территории, 620 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 188 222 взрывоопасных предмета",- говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806634390.html
россия
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в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
21:49 02.08.2022 (обновлено: 21:50 02.08.2022)
Саперы обезвредили более 188 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе
Российские саперы обезвредили более 188 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе