Санкции США не затронули ФосАгро, "Шереметьево" и "Еврохим"
Санкции против российских предпринимателей не затронули ФосАгро, "Шереметьево" и "Еврохим"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении российских предпринимателей Андрея Гурьева-старшего, Андрея Гурьева-младшего, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко не распространяются на производителей удобрений "ФосАгро" и "Еврохим", а также международный аэропорт "Шереметьево", заявил во вторник американский минфин.
Ранее днем данные предприниматели попали в санкционный список американского минфина, что предполагает блокировку принадлежащей им собственности и иных активов на территории США.
Впоследствии в одном из пояснительных документов американское ведомство заявило, что "ФосАгро", "Еврохим" и аэропорт "Шереметьево" оказались не затронуты блокирующими санкциями, поскольку вышеперечисленные бизнесмены "не владеют долей в 50% и выше" в данных предприятиях.
Всего же в рамках нового пакета санкций минфина США в ограничительный список попали 13 физических и более 30 юридических лиц.