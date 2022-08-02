https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806788958.html

Санкции США не затронули ФосАгро, "Шереметьево" и "Еврохим"

Санкции США не затронули ФосАгро, "Шереметьево" и "Еврохим" - РИА Новости, 02.08.2022

Санкции США не затронули ФосАгро, "Шереметьево" и "Еврохим"

Новые санкции США в отношении российских предпринимателей Андрея Гурьева-старшего, Андрея Гурьева-младшего, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко не... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:21

2022-08-02T20:21

2022-08-02T20:21

экономика

сша

фосагро

еврохим

шереметьево (аэропорт)

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении российских предпринимателей Андрея Гурьева-старшего, Андрея Гурьева-младшего, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко не распространяются на производителей удобрений "ФосАгро" и "Еврохим", а также международный аэропорт "Шереметьево", заявил во вторник американский минфин.Ранее днем данные предприниматели попали в санкционный список американского минфина, что предполагает блокировку принадлежащей им собственности и иных активов на территории США.Впоследствии в одном из пояснительных документов американское ведомство заявило, что "ФосАгро", "Еврохим" и аэропорт "Шереметьево" оказались не затронуты блокирующими санкциями, поскольку вышеперечисленные бизнесмены "не владеют долей в 50% и выше" в данных предприятиях.Всего же в рамках нового пакета санкций минфина США в ограничительный список попали 13 физических и более 30 юридических лиц.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806783505.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, фосагро, еврохим, шереметьево (аэропорт), санкции, санкции в отношении россии