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Санкции США не затронули ФосАгро, "Шереметьево" и "Еврохим" - РИА Новости, 02.08.2022
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Санкции США не затронули ФосАгро, "Шереметьево" и "Еврохим"
Санкции США не затронули ФосАгро, "Шереметьево" и "Еврохим" - РИА Новости, 02.08.2022
Санкции США не затронули ФосАгро, "Шереметьево" и "Еврохим"
Новые санкции США в отношении российских предпринимателей Андрея Гурьева-старшего, Андрея Гурьева-младшего, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко не... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T20:21
2022-08-02T20:21
экономика
сша
фосагро
еврохим
шереметьево (аэропорт)
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении российских предпринимателей Андрея Гурьева-старшего, Андрея Гурьева-младшего, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко не распространяются на производителей удобрений "ФосАгро" и "Еврохим", а также международный аэропорт "Шереметьево", заявил во вторник американский минфин.Ранее днем данные предприниматели попали в санкционный список американского минфина, что предполагает блокировку принадлежащей им собственности и иных активов на территории США.Впоследствии в одном из пояснительных документов американское ведомство заявило, что "ФосАгро", "Еврохим" и аэропорт "Шереметьево" оказались не затронуты блокирующими санкциями, поскольку вышеперечисленные бизнесмены "не владеют долей в 50% и выше" в данных предприятиях.Всего же в рамках нового пакета санкций минфина США в ограничительный список попали 13 физических и более 30 юридических лиц.
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экономика, сша, фосагро, еврохим, шереметьево (аэропорт), санкции, санкции в отношении россии
20:21 02.08.2022
 
Санкции США не затронули ФосАгро, "Шереметьево" и "Еврохим"

Санкции против российских предпринимателей не затронули ФосАгро, "Шереметьево" и "Еврохим"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении российских предпринимателей Андрея Гурьева-старшего, Андрея Гурьева-младшего, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко не распространяются на производителей удобрений "ФосАгро" и "Еврохим", а также международный аэропорт "Шереметьево", заявил во вторник американский минфин.
Ранее днем данные предприниматели попали в санкционный список американского минфина, что предполагает блокировку принадлежащей им собственности и иных активов на территории США.
Впоследствии в одном из пояснительных документов американское ведомство заявило, что "ФосАгро", "Еврохим" и аэропорт "Шереметьево" оказались не затронуты блокирующими санкциями, поскольку вышеперечисленные бизнесмены "не владеют долей в 50% и выше" в данных предприятиях.
Всего же в рамках нового пакета санкций минфина США в ограничительный список попали 13 физических и более 30 юридических лиц.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 19:55
США ввели санкции против крупных российских предпринимателей
 
ЭкономикаСШАФосАгроЕвроХимШереметьево (аэропорт)СанкцииСанкции в отношении России
 
 
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