https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806781063.html
Новые санкции США затронули глав Мариуполя и Херсонской области
Новые санкции США затронули глав Мариуполя и Херсонской области - РИА Новости, 02.08.2022
Новые санкции США затронули глав Мариуполя и Херсонской области
Новый пакет санкций США по России затронул в том числе главу администрации Мариуполя Константина Иващенко, главу администрации Херсонской области Владимира... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:44
2022-08-02T19:44
2022-08-02T19:44
сша
министерство финансов сша
санкции
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Новый пакет санкций США по России затронул в том числе главу администрации Мариуполя Константина Иващенко, главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, говорится в обнародованном во вторник заявлении американского минфина.Согласно опубликованному перечню, в общей сложности в данный список попали 13 физических и 36 юридических лиц, а также две якобы связанные с российскими гражданами яхты.Санкции США по линии минфина подразумевают блокировку собственности и иных активов попавших в ограничительный список лиц и организаций на американской территории.
https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806776418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство финансов сша, санкции
Новые санкции США затронули глав Мариуполя и Херсонской области
Новые санкции США затронули глав Мариуполя Иващенко и Херсонской области Сальдо