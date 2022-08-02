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Новые санкции США затронули глав Мариуполя и Херсонской области - РИА Новости, 02.08.2022
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Новые санкции США затронули глав Мариуполя и Херсонской области
Новые санкции США затронули глав Мариуполя и Херсонской области - РИА Новости, 02.08.2022
Новые санкции США затронули глав Мариуполя и Херсонской области
Новый пакет санкций США по России затронул в том числе главу администрации Мариуполя Константина Иващенко, главу администрации Херсонской области Владимира... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:44
2022-08-02T19:44
сша
министерство финансов сша
санкции
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Новый пакет санкций США по России затронул в том числе главу администрации Мариуполя Константина Иващенко, главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, говорится в обнародованном во вторник заявлении американского минфина.Согласно опубликованному перечню, в общей сложности в данный список попали 13 физических и 36 юридических лиц, а также две якобы связанные с российскими гражданами яхты.Санкции США по линии минфина подразумевают блокировку собственности и иных активов попавших в ограничительный список лиц и организаций на американской территории.
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сша, министерство финансов сша, санкции
19:44 02.08.2022
 
Новые санкции США затронули глав Мариуполя и Херсонской области

Новые санкции США затронули глав Мариуполя Иващенко и Херсонской области Сальдо

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Новый пакет санкций США по России затронул в том числе главу администрации Мариуполя Константина Иващенко, главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, говорится в обнародованном во вторник заявлении американского минфина.
Согласно опубликованному перечню, в общей сложности в данный список попали 13 физических и 36 юридических лиц, а также две якобы связанные с российскими гражданами яхты.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 19:17
США ввели новые санкции против России
Санкции США по линии минфина подразумевают блокировку собственности и иных активов попавших в ограничительный список лиц и организаций на американской территории.
 
СШАМинистерство финансов СШАСанкции
 
 
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