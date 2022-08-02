https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806781063.html

Новые санкции США затронули глав Мариуполя и Херсонской области

Новые санкции США затронули глав Мариуполя и Херсонской области - РИА Новости, 02.08.2022

Новые санкции США затронули глав Мариуполя и Херсонской области

Новый пакет санкций США по России затронул в том числе главу администрации Мариуполя Константина Иващенко, главу администрации Херсонской области Владимира... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:44

2022-08-02T19:44

2022-08-02T19:44

сша

министерство финансов сша

санкции

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Новый пакет санкций США по России затронул в том числе главу администрации Мариуполя Константина Иващенко, главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, говорится в обнародованном во вторник заявлении американского минфина.Согласно опубликованному перечню, в общей сложности в данный список попали 13 физических и 36 юридических лиц, а также две якобы связанные с российскими гражданами яхты.Санкции США по линии минфина подразумевают блокировку собственности и иных активов попавших в ограничительный список лиц и организаций на американской территории.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806776418.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, министерство финансов сша, санкции