https://ria.ru/20220802/rostselmash-1806732696.html
"Ростсельмаш" поставит сельхозпредприятиям Иркутской области запчасти
"Ростсельмаш" поставит сельхозпредприятиям Иркутской области запчасти - РИА Новости, 02.08.2022
"Ростсельмаш" поставит сельхозпредприятиям Иркутской области запчасти
Иркутская область по соглашению с "Ростсельмашем" будет получать технику и запчасти для сельхозпредприятий региона, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:17
2022-08-02T17:17
2022-08-02T17:42
иркутская область
экономика
игорь кобзев
иркутская область
ростов-на-дону
ростсельмаш
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ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Иркутская область по соглашению с "Ростсельмашем" будет получать технику и запчасти для сельхозпредприятий региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону подписал с генеральным директором ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" Валерием Мальцевым соглашение о сотрудничестве между правительством Приангарья и предприятием-производителем техники."Соглашение предусматривает поставку техники и запасных частей, произведенных на "Ростсельмаше", для сельхозпредприятий Иркутской области. Подписанное соглашение о сотрудничестве с ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" действует в течение пяти лет с возможностью дальнейшей пролонгации", - говорится в сообщении.Комбайновый завод "Ростсельмаш" включает в себя 13 предприятий, которые производят полную линейку машин и технического оборудования для сельского хозяйства: зерно- и кормоуборочные комбайны, промышленные опрыскиватели, тракторы, зерноперерабатывающее оборудование, кормозаготовительную технику. Все это поставляется с завода в Иркутскую область. В настоящее время дилер "Ростсельмаша" в Приангарье – компания "Облагроснаб" работает в регионе по трем направлениям: поставляет технику, запчасти и предоставляет сервисное обслуживание, в том числе гарантийное. Соглашение позволит укрепить уже наработанные связи и расширить поставки, что особенно важно в условиях санкционного давления.Также предполагается участие представителей "Ростсельмаша" в агропромышленных выставках, проводимых в Иркутской области.
https://ria.ru/20220726/irkutsk-1805160162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь кобзев, иркутская область, ростов-на-дону, ростсельмаш
17:17 02.08.2022 (обновлено: 17:42 02.08.2022)
"Ростсельмаш" поставит сельхозпредприятиям Иркутской области запчасти
Завод "Ростсельмаш" поставит сельхозпредприятиям Иркутской области технику и запчасти
ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Иркутская область по соглашению с "Ростсельмашем" будет получать технику и запчасти для сельхозпредприятий региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону
подписал с генеральным директором ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш
" Валерием Мальцевым соглашение о сотрудничестве между правительством Приангарья и предприятием-производителем техники.
"Соглашение предусматривает поставку техники и запасных частей, произведенных на "Ростсельмаше", для сельхозпредприятий Иркутской области. Подписанное соглашение о сотрудничестве с ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" действует в течение пяти лет с возможностью дальнейшей пролонгации", - говорится в сообщении.
"Иркутская область и "Ростсельмаш" сотрудничают уже 16 лет. Предприятие поставляет к нам в регион технику собственного производства для наших предприятий. Мы заинтересованы в продолжении этой работы", - сказал Кобзев, слова которого приводит пресс-служба. Она сообщает, что за 16 лет в область был поставлен 341 зерноуборочный комбайн, 74 кормоуборочных комбайна, 60 тракторов.
Комбайновый завод "Ростсельмаш" включает в себя 13 предприятий, которые производят полную линейку машин и технического оборудования для сельского хозяйства: зерно- и кормоуборочные комбайны, промышленные опрыскиватели, тракторы, зерноперерабатывающее оборудование, кормозаготовительную технику. Все это поставляется с завода в Иркутскую область. В настоящее время дилер "Ростсельмаша" в Приангарье – компания "Облагроснаб" работает в регионе по трем направлениям: поставляет технику, запчасти и предоставляет сервисное обслуживание, в том числе гарантийное. Соглашение позволит укрепить уже наработанные связи и расширить поставки, что особенно важно в условиях санкционного давления.
Также предполагается участие представителей "Ростсельмаша" в агропромышленных выставках, проводимых в Иркутской области.