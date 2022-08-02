https://ria.ru/20220802/rostselmash-1806732696.html

"Ростсельмаш" поставит сельхозпредприятиям Иркутской области запчасти

"Ростсельмаш" поставит сельхозпредприятиям Иркутской области запчасти - РИА Новости, 02.08.2022

"Ростсельмаш" поставит сельхозпредприятиям Иркутской области запчасти

Иркутская область по соглашению с "Ростсельмашем" будет получать технику и запчасти для сельхозпредприятий региона, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:17

2022-08-02T17:17

2022-08-02T17:42

иркутская область

экономика

игорь кобзев

иркутская область

ростов-на-дону

ростсельмаш

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ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Иркутская область по соглашению с "Ростсельмашем" будет получать технику и запчасти для сельхозпредприятий региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону подписал с генеральным директором ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" Валерием Мальцевым соглашение о сотрудничестве между правительством Приангарья и предприятием-производителем техники."Соглашение предусматривает поставку техники и запасных частей, произведенных на "Ростсельмаше", для сельхозпредприятий Иркутской области. Подписанное соглашение о сотрудничестве с ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" действует в течение пяти лет с возможностью дальнейшей пролонгации", - говорится в сообщении.Комбайновый завод "Ростсельмаш" включает в себя 13 предприятий, которые производят полную линейку машин и технического оборудования для сельского хозяйства: зерно- и кормоуборочные комбайны, промышленные опрыскиватели, тракторы, зерноперерабатывающее оборудование, кормозаготовительную технику. Все это поставляется с завода в Иркутскую область. В настоящее время дилер "Ростсельмаша" в Приангарье – компания "Облагроснаб" работает в регионе по трем направлениям: поставляет технику, запчасти и предоставляет сервисное обслуживание, в том числе гарантийное. Соглашение позволит укрепить уже наработанные связи и расширить поставки, что особенно важно в условиях санкционного давления.Также предполагается участие представителей "Ростсельмаша" в агропромышленных выставках, проводимых в Иркутской области.

https://ria.ru/20220726/irkutsk-1805160162.html

https://ria.ru/20220712/stroitelstvo-1801998052.html

иркутская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, игорь кобзев, иркутская область, ростов-на-дону, ростсельмаш