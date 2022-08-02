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Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских БПЛА в ЛНР - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/rosgvardiya-1806587003.html
Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских БПЛА в ЛНР
Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских БПЛА в ЛНР - РИА Новости, 02.08.2022
Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских БПЛА в ЛНР
Росгвардия выявила и уничтожила более десяти операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:31
2022-08-02T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сша
польша
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Росгвардия выявила и уничтожила более десяти операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства.Кроме того, бойцы ведомства на территории республики изъяли 14 гранатометов, в том числе PG-7GM производства Польши и 84-миллиметровый ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, два ПЗРК, американский огнемет M136A1, семь противотанковых управляемых ракет "Фагот" и "Корнет", автомат Калашникова, 70 122-миллиметровых снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, четыре килограмма взрывчатых веществ, а также более 3000 патронов различного калибра.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804957412.html
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в мире, луганская народная республика, сша, польша
10:31 02.08.2022 (обновлено: 11:11 02.08.2022)
 
Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских БПЛА в ЛНР

Росгвардия уничтожила 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки
Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Росгвардия выявила и уничтожила более десяти операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства.
"В Луганской Народной Республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии", — говорится в релизе.
Кроме того, бойцы ведомства на территории республики изъяли 14 гранатометов, в том числе PG-7GM производства Польши и 84-миллиметровый ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, два ПЗРК, американский огнемет M136A1, семь противотанковых управляемых ракет "Фагот" и "Корнет", автомат Калашникова, 70 122-миллиметровых снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, четыре килограмма взрывчатых веществ, а также более 3000 патронов различного калибра.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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