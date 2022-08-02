https://ria.ru/20220802/rosgvardiya-1806587003.html

Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских БПЛА в ЛНР

Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских БПЛА в ЛНР - РИА Новости, 02.08.2022

Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских БПЛА в ЛНР

Росгвардия выявила и уничтожила более десяти операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:31

2022-08-02T10:31

2022-08-02T11:11

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Росгвардия выявила и уничтожила более десяти операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства.Кроме того, бойцы ведомства на территории республики изъяли 14 гранатометов, в том числе PG-7GM производства Польши и 84-миллиметровый ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, два ПЗРК, американский огнемет M136A1, семь противотанковых управляемых ракет "Фагот" и "Корнет", автомат Калашникова, 70 122-миллиметровых снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, четыре килограмма взрывчатых веществ, а также более 3000 патронов различного калибра.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804957412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сша, польша