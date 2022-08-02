10:31 02.08.2022 (обновлено: 11:11 02.08.2022)
Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских БПЛА в ЛНР
Росгвардия уничтожила 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки
Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Росгвардия выявила и уничтожила более десяти операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства.
"В Луганской Народной Республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии", — говорится в релизе.
Кроме того, бойцы ведомства на территории республики изъяли 14 гранатометов, в том числе PG-7GM производства Польши и 84-миллиметровый ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, два ПЗРК, американский огнемет M136A1, семь противотанковых управляемых ракет "Фагот" и "Корнет", автомат Калашникова, 70 122-миллиметровых снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, четыре килограмма взрывчатых веществ, а также более 3000 патронов различного калибра.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.