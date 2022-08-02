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Программа реабилитации военнослужащих разрабатывается в Костромской области - РИА Новости, 02.08.2022
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Костромская область
https://ria.ru/20220802/reabilitatsiya-1806810307.html
Программа реабилитации военнослужащих разрабатывается в Костромской области
Программа реабилитации военнослужащих разрабатывается в Костромской области - РИА Новости, 02.08.2022
Программа реабилитации военнослужащих разрабатывается в Костромской области
Программа реабилитации военнослужащих разрабатывается администрацией Костромской области совместно с региональным союзом десантников, сообщил губернатор Сергей... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T23:47
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костромская область
общество
костромская область
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РЯЗАНЬ/КОСТРОМА, 2 авг – РИА Новости. Программа реабилитации военнослужащих разрабатывается администрацией Костромской области совместно с региональным союзом десантников, сообщил губернатор Сергей Ситников.Как отмечается на портале государственных органов региона, в День воздушно-десантных войск состоялось торжественное вручение государственных наград военнослужащим костромских полков, принимавшим участие в специальной военной операции."Сегодня областная администрация совместно с костромским союзом десантников готовит программу, направленную на реабилитацию, на восстановление здоровья, на восстановление мирной жизни наших военнослужащих. Приятно подчеркнуть, что представители крупного бизнеса Костромской области приняли решение о создании фонда. Нет никакого сомнения, что фонд будет работать и действовать самым настоящим и правильным образом. Задача - всем, у кого есть проблемы со здоровьем, максимально помочь. Всем военнослужащим, которые пережили тяжелейшие психологические нагрузки, чтобы помощь была оказана", - цитирует слова Ситникова его пресс-служба.Уточняется, что по поручению главы региона в полках организованы регулярные встречи с семьями военнослужащих для оперативного решения социальных вопросов. Принят законопроект об освобождении ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога, медицинское сопровождение организовано на базе госпиталя ветеранов и специализированных отделений областной больницы. Дети участников СВО обеспечены бесплатными путевками в загородные лагеря. Кроме того, администрацией региона проработан вопрос с крупными застройщиками по снижению цен на жилье, разрабатываются изменения в закон для обеспечения земельными участками военнослужащих, принявших участие в специальной военной операции.
https://ria.ru/20220718/zhile-1803289496.html
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общество, костромская область
23:47 02.08.2022 (обновлено: 23:59 02.08.2022)
 

Программа реабилитации военнослужащих разрабатывается в Костромской области

© РИА НовостиВоеннослужащий десантной противотанковой батареи ВДВ
Военнослужащий десантной противотанковой батареи ВДВ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости
Военнослужащий десантной противотанковой батареи ВДВ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ/КОСТРОМА, 2 авг – РИА Новости. Программа реабилитации военнослужащих разрабатывается администрацией Костромской области совместно с региональным союзом десантников, сообщил губернатор Сергей Ситников.
Как отмечается на портале государственных органов региона, в День воздушно-десантных войск состоялось торжественное вручение государственных наград военнослужащим костромских полков, принимавшим участие в специальной военной операции.
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"Сегодня областная администрация совместно с костромским союзом десантников готовит программу, направленную на реабилитацию, на восстановление здоровья, на восстановление мирной жизни наших военнослужащих. Приятно подчеркнуть, что представители крупного бизнеса Костромской области приняли решение о создании фонда. Нет никакого сомнения, что фонд будет работать и действовать самым настоящим и правильным образом. Задача - всем, у кого есть проблемы со здоровьем, максимально помочь. Всем военнослужащим, которые пережили тяжелейшие психологические нагрузки, чтобы помощь была оказана", - цитирует слова Ситникова его пресс-служба.
Уточняется, что по поручению главы региона в полках организованы регулярные встречи с семьями военнослужащих для оперативного решения социальных вопросов. Принят законопроект об освобождении ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога, медицинское сопровождение организовано на базе госпиталя ветеранов и специализированных отделений областной больницы. Дети участников СВО обеспечены бесплатными путевками в загородные лагеря. Кроме того, администрацией региона проработан вопрос с крупными застройщиками по снижению цен на жилье, разрабатываются изменения в закон для обеспечения земельными участками военнослужащих, принявших участие в специальной военной операции.

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